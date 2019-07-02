楊世光嗆「沒資格講下一代」　蔡英文：對女性人身攻擊

▲蔡英文認為楊世光對女性人身攻擊。（圖／翻攝蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

新黨2日推派新黨青年團團長楊世光代表新黨參選2020總統大選，楊世光說「蔡英文自己沒有下一代，沒有資格、能力、經驗去談下一代」。對此，蔡英文反擊，對女性的人身攻擊，大可不必，為了台灣的下一代，繼續努力。

楊世光表示，各界爭論「0到6歲國家養」政策，但台灣問題不在尿布和奶粉，也不在托兒的壓力，是房價太貴，大家結不了婚、不敢生小孩，而蔡英文口口聲聲說關心下一代，但最沒有資格講下一代，「蔡英文自己沒有下一代，沒有資格、能力、經驗去談下一代，而我有下一代，我有資格。」

對此，蔡英文透過臉書表示，從政以來這一類的人身攻擊從來沒有停過，她的遭遇也是很多台灣女性經常會遇到的困擾，她上任3年以來，提高基本薪資，為生養孩子的家庭減稅、擴大托育補助，也蓋社會住宅，以及推動長照，每一項都是為了下一代，為了減輕年輕爸媽的壓力而做。



蔡英文坦言，也許做得還不夠多、不夠好，她接受公評，繼續努力，但若拿性別、生育狀況來做人身攻擊，這是否定女性，更是抹煞執政團隊的努力。



蔡英文認為，台灣有很多年輕爸媽努力孕育下一代，也有些人沒結婚生子，但不代表就無法體會父母的辛勞，這種人身攻擊的評論大可不必，為了台灣的下一代，我們會繼續努力做，認真做。

▲楊世光認為蔡英文沒資格講下一代。（圖／記者黃國霖攝）