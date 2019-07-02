郭台銘99%贏得初選？　館長篤定：國民黨想輸...派韓國瑜就對了

▲原本求饒館長「爬慢一點」的郭台銘，不僅從頭到尾沒有停下來休息，更狠狠把館長甩在後頭。

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘與網紅「館長」陳之漢昨（1）日相約爬象山，晚上2人再度合體直播節目，郭台銘一度信心直呼「99%我一定會贏得初選。」隨後深夜館長獨自再開直播，談到郭台銘所說此事，館長分析由誰出線「很難說」，但他以篤定的口氣強調，「如果國民黨想輸的話，派韓國瑜就對了！」

昨（1）日館長與郭台銘相約爬象山，原本求饒館長「爬慢一點」的郭台銘，不僅從頭到尾沒有停下來休息，更狠狠把館長甩在後頭，提早對方8分鐘抵達超然亭，讓後才來抵達的館長玩笑直呼，「郭董都不讓我看車尾燈」。

晚上2人再度合體直播節目，郭台銘暢談對於未來若能當總統的願景，更直球對決一一回應館長的問題。過程中，郭台銘不僅以鴻海前董事長的經驗大談經濟議題，更數度自信表示「99%我一定會贏得初選。」

▲郭台銘不僅以鴻海前董事長的經驗大談經濟議題，更數度自信表示「99%我一定會贏初選。」（翻攝自YouTube）

2人訪談節目結束後，館長隨後又獨自於YouTube開直播，談到郭台銘有自信99%能在初選勝出一事，館長分析強調「很難說」，但他以篤定的口氣直呼，「如果國民黨想輸的話，派韓國瑜就對了！」甚至還有機會在2020總統大選時，看到年輕人展現超高的投票率，「年輕人的亡國感，絕對是百分之一萬。」



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