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呂秋遠長榮罷工現場表支持　引用蔣渭水名言勉勵…「團結真有力！」

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▲▼律師呂秋遠到長榮空服員罷工現場，支持並勉勵要繼續堅持下去 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼律師呂秋遠到長榮空服員罷工現場，支持並勉勵要繼續堅持下去 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇／桃園報導

長榮空服員罷工進入第13天，長榮公司與社會輿論對此次罷工的空服員，造成莫大壓力，呂秋遠律師特地到南崁罷工棚對空服員精神喊話，還引用蔣渭水名言「同胞須團結，團結真有力！」，強調不單要飛安服勤獎金，重要的是公司整個文化要往哪裡走，怎樣對這群愛公司的空服員，要大家撇開意見的分歧，繼續堅持下去。

▲▼律師呂秋遠到長榮空服員罷工現場，支持並勉勵要繼續堅持下去 。（圖／記者陳以昇攝）

請繼續往下閱讀...

2日下午1時許，呂秋遠律師到長榮空服員罷工棚，向現場輪班罷工的空服員精神喊話，表示佩服這群參與罷工的空服員，「上禮拜下大雨，這幾天又出大太陽，在這邊真的很辛苦」，更強調「自己的權益自己爭取」。

呂律師「在這棟裡面的經營管理高層（手指著長榮大樓），他們想的東西跟擁有的資源，我們工會、員工們很難抗衡的，但各位你們堅持了12天；之後公司還會運用媒體帶風向，還有一些明明是勞方但覺得自己是資方的群眾們，會在網路上不斷的酸言酸語，要你們趕快回去，不知道他們買了多少長榮股票」

更表示，這一場戰爭（罷工）如果就這樣結束了，那麼回去面臨的不是那18位同仁的問題，而是所有人的問題，公司會怎麼對待這2000多名員工？罷工是個最後手段，但只要能夠繼續堅持下去，長榮公司就會跟工會再進一步協商。

罷工是團結群，不要再出現意見的分歧，或是指責領導決策，最後呂秋遠律師還引用日治時代社運重要人士蔣渭水的名言「同胞須團結，團結真有力！」再度勉勵現場空服員。

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