女兒被捕改變投資加拿大計畫　任正非心痛喊：她從頭到尾都無罪

▲孟晚舟事件爆發，改變了華為投資加拿大計畫。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

華為創辦人任正非過去曾多次走訪加拿大，計畫在當地設立華為的世界理論科研中心，不過卻因為去年12月爆發孟晚舟事件，將這一切全都打亂。他近日接受加拿大《環球郵報》的採訪時心痛表示，「因為這事讓你們受挫折，我們也受挫折了，雖然步調改變，但我們仍然堅持在加拿大投資發展。」

任正非在訪談時提到，自己去加拿大的次數比較多，最重要的一次是在2017那年，從加拿大東邊橫跨到西邊，整整待了十幾天，去拜訪各個地方的大學。他認為，加拿大大學都非常優秀，加上世界上3位人工智能之父都在那裡，「考察完的當下就計劃，要把華為的世界理論科研中心放在加拿大。」

不過，計畫永遠趕不上變化，華為財務長孟晚舟在去年12月時，因涉及華為違反美國制裁伊朗禁令，在加拿大轉機時被逮。任正非表示，自己是在女兒被控制後2日才接到消息，因此便馬上飛到阿根廷，代替女兒主持會議，而在這之前，華為內部沒有任何人知道孟晚舟先前已被發布逮捕令。

▲任正非說，「我英文不好，沒辦法在加拿大生活，所以將來的定居地應該就是中國了。」（圖／CFP）

對於孟晚舟當時原定要前往阿根廷、墨西哥、哥斯達黎加、法國及澳洲等國家，任正非提到，有些國家很聰明，拒絕了美國的建議，但其實本來就不應該去管這事，因為這應該是美國自己管，「加拿大一管，你們受挫折，我們也受挫折，我為這件事情還是感到很痛心。」

此外，任正非說，孟晚舟從頭到尾都是無罪的，在加拿大更沒有犯罪，所以沒有「雙重犯罪」的情況，唯有釋放孟晚舟才能彰顯加拿大是法治國家。他提到，雖然從司法調查的情況來看，加拿大在執法過程中有違法情況，但加拿大司法部長終止引渡程序是積極、明智、合法的，希望大家不要糾結在孟晚舟的問題上，而傷了兩國的關係、兩國人民的關係，以及雙邊發展的機會。