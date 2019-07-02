延緩實體清單是讓美國公司痛苦！　任正非：華為不怕這些打擊

▲任正非表示，實體清單出來以後，5、6月份開始會有點影響，但影響不大。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普日前宣布鬆綁禁令，未來部分美國公司可向華為出口某些關鍵技術和零組件，但華為仍在「實體清單」內。華為創辦人任正非日前接受加拿大《環球郵報》的採訪時，針對此事做出回應，他強調，「延緩實體清單最痛苦的是美國公司，我們不怕這些打擊」。

華為心聲社區近日發佈任正非的最新受訪內容，就聯邦快遞、實體清單、孟晚舟事件等問題進行訪談。針對「實體清單」一事，他提到，「美國供應商站在自己利益的角度上，去積極說服政府放鬆管制，這是可以理解的，而我們也需要大量購買他們的產品和技術」。

訪談中也提到，自從美國開始實行各方面打壓後，華為內部從鬆散轉為團結。任正非指出，美國打擊華為的5G，只是網路連結產業的一部分，而華為根本不受美國影響，「因為我們不只是5G領先世界，光傳輸、交換、接入網和核心網都遠遠領先，這個產業是依靠我們自己的芯片和軟件，所以完全可以獨立存在。」

▲華為的5G產業已超越美國。（圖／路透社）

任正非坦言，目前受影響較多的是手機終端，不過只要努力用1、2年來調整，也能讓終端持續增長。據悉，美國實體清單對華為雖然產生了一些影響，不過P30系列手機僅花85天就達到銷量破1000萬台的目標，截止5月30日，甚至已銷售到1億台，這也說明，用戶對華為的信任並沒有因此而降低。

儘管美國頒布了90天的臨時許可證，卻還是引起許多美國公司不滿，認為這不僅會造成重大財務損失，甚至影響軍事技術等相關科技研發，進而危害美國國家安全。對此，任正非也認為，這90天根本是不需要的，因為華為早在實體清單出來的那一天就做好了準備。

▲任正非坦言，延緩實體清單是讓美國公司痛苦。（圖／美聯社）

90天的臨時許可對華為來說，是擴大打擊範圍。任正非提到，「實體清單出來以後，打擊我們的只是不能供應零組件或技術等，而這90天延期把本來不需要許可的一些標準組織活動也概括進去，對很多標準組織造成困擾，所以實體清單應該取消，而不是延緩，這『90天』反而是加大打擊，尤其對美國公司來說更是痛苦。」

對於外界最關注芯片，任正非則表示，自己最關注的不是這個，因為華為的芯片比美國的還要先進；而美國的實體清單雖然讓華為各方面產生許多「漏洞」，但這些都算技術層面，是很容易解決的，唯獨需要時間來填補。他也提到，華為有8萬名研發人員，每年的研發經費投入了150億到200億美元，「只要我們讓最尖端的人才先轉過來支援，沒有什麼問題是解決不了的。」