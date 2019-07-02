安卓使用權將恢復？　華為：正在等待美商務部指示

▲谷歌5月宣佈中止與華為合作。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普日前表態，將允許美國企業向華為出售科技產品。至於谷歌是否跟隨腳步，鬆綁對華為的封殺，華為1日回應，「華為方面正在等待美國商務部就繼續使用谷歌安卓系統給出指引。」

G20大阪峰會6月29日閉幕後，川普同意不再對剩餘3000億美元中國產品加稅，並放寬對華為制裁禁令。對於川普的最新表態，中國外交部G20特使、國際經濟司司長王小龍表示，「如果美方說到做到的話，我們肯定是歡迎的。 」華為官方一個推特帳號也發文，「U型轉彎？川普稱允許華為再次購買美國技術！」

路透社報導，華為負責風險管理的副總裁Tim Danks稱，「我們知道總統關於華為的表態，將等待商務部的相關指引，目前沒有進一步的評論。」但美國商務部目前還沒有回應。

美國政府5月以「安全問題 」為由將華為列入「實體清單 」，作為華為手機作業系統的主要提供方，谷歌則宣佈暫停對華為提供安卓系統的支援。

華為方面當時回應表示，「安卓作為智慧手機作業系統，一直是開源的，華為作為重要的參與者，為安卓的發展和壯大做出了非常重要的貢獻，有能力繼續發展和使用安卓生態。」

▼華為此前遭到美國各方「圍堵」。（圖／路透）