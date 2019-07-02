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雙城論壇走出上海　柯文哲談經貿、會台商走出新格局

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▲▼台北市市長柯文哲與里長市政座談會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲將在7月3日率團赴上海出席雙城論壇，除了論壇本身活動外，此次還首度走出上海市中心，把論壇移師到金山舉辦，之後更要離開上海前往昆山拜會台商，可見北市府極力在雙城論壇10周年之際求新、求變，開創新的格局。另外，首次由2位副市長陪同，足見北市府對此次交流的重視。

此次雙城論壇聚焦青年、經貿及市政學習。根據北市府規劃，媒體團將提前一天在2日出發前往上海，而柯文哲所率領的主團則是在3日上午飛抵上海，接著第一個行程便是到洋山深水港聽取長三角簡報、參訪港區自動化設施，接著參觀浦東新區城市綜合管理中心，並出席 2019海峽兩岸電競文化節決賽頒獎典禮。

3日晚間此行的前菜登場，柯文哲將出席由上海市方舉辦的歡迎晚宴，為此次的雙城論壇揭開序幕；預計晚宴上兩方寒暄、交換禮物完畢後，隨即開始晚宴。值得一提的是，晚宴活動本規劃在開始前雙方照慣例進行致詞，但北市府1日在最終版行程中拿掉該規劃。

▲台北市長柯文哲出席端午嘉年華開幕典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲3日赴上海出席雙城論壇，一舉一動都是關注焦點。（圖／記者林敬旻攝）

雙城論壇4日登場　柯文哲致詞吹動政壇風向

緊接著重頭戲在4日一早登場。柯文哲出席雙城論壇開幕儀式，進行短講致詞並聯訪；此部分也是柯文哲在論壇活動唯一一次正式公開演講，預計發言內容會謹守早早定調的「5個互相」原則、兩岸一家親等。

回顧2017年，當時在民進黨執政的大環境下，柯文哲在雙城論壇上重提「兩岸一家親」，效果卻與2015年時大大不同，雖然獲得陸方肯定，與時任國台辦主任張志軍進行約30分鐘的閉門會談，但返國後面對天蓋地抹紅。

上午論壇行程結束後，隨後將到上海金山海峽兩岸青年創業基地，與台灣青年進行午餐會、座談會，隨後拜會南僑集團，接著參訪完上海灣區科創中心後，晚間於上海金山假日酒店舉辦晚宴回請上海市方。

5日會台商　行程藏玄機見劉結一留伏筆

5日柯文哲則將前往台商聚集地昆山，參觀華東台商子女學校、慧聚寺、宗仁卿醫院等，接著午餐時間與台協進行座談會，下午則將拜會麗寶集團。晚間上海將舉辦歡送晚宴，但時間地點待定，結束後2020雙城論壇交流行程正式告一段落，隨後柯文哲將先一步搭19點40分的飛機返回松山機場。

值得一提的是，上海方的歡送晚宴選在虹橋迎賓會館舉行，該地點緊鄰柯文哲要搭機返台的虹橋國際機場，搭車30分鐘內給抵達，觀察行程安排，歡送宴自16點30分開始，柯則是搭乘19點40分的班機，若抓充裕時間會有近2個半小時的空間，為此次上海行與劉結一見面的最後機會。對此，市府仍未透露是否會拜會國台辦官員。
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,2019雙城論壇,上海,台北市

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