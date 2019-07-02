媽咪的輕鬆育兒學！和寶貝快樂洗澡　用泡泡浴打造黃金時光

圖、文／施巴提供

對新手媽咪來說，替寶寶洗澡是件令人苦惱的大事，不僅要擔心寶寶哭鬧，也害怕用錯方法會刺激寶寶的嬌嫩肌膚；想偷懶不洗，又捨不得可愛寶貝髒髒臭臭的……別擔心，近期風靡網紅媽咪圈的「寶寶感覺統合沐浴術」，不僅能輕鬆創造充滿歡笑的親子沐浴時光，還能促進寶寶發展。快跟著知名網紅媽咪伊萊媽、FiFi媽咪、人妻黛黛，一起筆記安心抗敏又能同時兼顧洗澡樂趣的寶寶沐浴秘訣吧！

讓每位姨母都融化的Ｑ力伊萊，用泡泡浴呵護帥氣外型！

小伊萊除了帥氣深邃的五官，吹彈可破的無暇肌膚，也每每讓螢幕前的「姨母」們融化，直呼好想捏一把。談到小伊萊的沐浴保養，伊萊媽表示，在伊萊小時候就選用溫和泡泡露，趁洗澡時幫伊萊抓抓背、按按摩，讓伊萊放鬆身體又舒服。除了不會哭鬧，更愛上沐浴保養的樂趣！

直到現在6歲，伊萊還是對泡泡澡情有獨鍾！伊萊媽特別分享，伊萊遺傳到爸爸的敏感膚質，所以她特別在乎沐浴產品是否會引起皮膚不適，仔細挑選能舒緩發炎的天然洋甘菊成分，讓敏感乾燥的皮膚能得到緩和，抗敏認證讓伊萊能一路安心用到青春期～

每天15分鐘沐浴時光萌童養成？！

FiFi與人妻黛黛大方分享洗澡育兒經

一定有很多媽咪為了寶貝未來，比誰都認真鑽研育兒學問，例如FiFi媽咪在小王子未滿一歲時，就用心蒐集能幫助寶寶發展的撇步，發現「感覺統合」對寶寶有很重要的影響！這聽起來略嚴肅的名詞，卻只要在替小王子洗澡時，對他說說話、按按摩，就能輕鬆達成。





人妻黛黛也不遑多讓，邊幫朵朵洗澡邊唱歌，和朵朵一起玩沐浴泡泡，不僅能提供朵朵多元刺激、強化大腦學習發展，還讓洗澎澎變成朵朵每天都期待的有趣時光！洗完澡後，人妻黛黛會幫朵朵塗抹乳液、維持皮膚水嫩，舒服的感覺也幫助朵朵入眠，媽媽也能趁機有個好夢～





安心抗敏不刺激 享受與寶寶的「感覺統合沐浴」時光

看完幾位網紅媽咪的分享，是不是發現，幫寶寶洗澡其實可以不是件苦差事呢？只要透過泡泡澡就能讓寶寶開心，搭配適當按摩、對話歌唱，還能刺激寶寶的觸覺、聽覺，讓感官發展更順利。

但媽咪們在落實「寶寶感覺統合沐浴術」的同時，也要仔細選擇不刺激皮膚的沐浴產品，避免含皂鹼或其他刺激成份，以防破壞尚未發展成熟的寶寶皮膚。小兒科專家也建議，寶寶沐浴產品的酸鹼值最好是接近皮膚原本pH5.5微酸性，更能幫助鞏固寶寶皮脂膜；也可注意產品是否含洋甘菊等天然舒緩發炎成份，以及不流淚配方與國際級的抗敏認證。安心抗敏不刺激，才能放心享受沐浴時光。