影／合體館長談經濟、和平　郭台銘：一個領導人要避免戰爭

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘1日下午與「館長」陳之漢相約爬象山，晚上8點兩人還合體直播。郭台銘在直播中大談經濟、科技、和平，他強調出來參選有兩個目的，第一，台灣需要一個懂經濟的領導人，第二，一個領導人要懂得避免戰爭，兩岸和平很重要。

▲郭台銘合體館長直播。（圖／翻攝自館長Youtube直播，下同）

郭台銘表示，很多人都勸他出來選，他也懂總統不好當，做得要死，被嫌得要死，但看到台灣經濟走下坡，轉型速度非常慢，過去台灣是亞洲四小龍之首，如今光景不在，政治要替經濟服務，台灣需要一個懂經濟的人帶台灣走向未來，現在科技變化非常快，但台灣這塊仍落後，這就是為什麼很多年輕人對未來沒希望。

郭台銘指出，台灣經濟不在製造業，一定要用科技做轉型，台灣要有懂經濟的人來帶領台灣，未來20年是關鍵，要進行科技創新，不管是中國大陸習近平、美國總統川普，還是韓國總統或日本首相，都一致認同國家未來成長要靠科技，有科技就有經濟。

至於兩岸問題，郭台銘強調，台灣與中國大陸的關係不是用任何方法就切割，但作為一位領導人能避免戰爭就避免，如果能不戰爭是最好，兩岸和平要維持，這也是他出來參選目的之一。

郭台銘自從宣布投入國民黨總統初選後，力拚出線，人氣直線上升，他在6月的最後一天才參加完論壇、掃街與園遊會的造勢活動，緊接著在7月1日下午又與館長相約爬象山。

館長日前邀約郭台銘一同錄直播，郭台銘開出條件說要先一起爬象山，因此，兩人相約1日一起爬象山攻頂。郭台銘受訪時，先稱讚館長是漢子，爽快答應爬山，但他要笑說「我最擔心爬不過他，要他走慢一點；但館長說，不行的話，他會把我扛上去。」

對於外界好奇兩人同台是否表態支持郭台銘，館長受訪回應，只是用節目平台，讓郭台銘把要說的話講出來，「老實講，經過韓國瑜事件後，我現在誰都不敢挺，到現在我每天都在跟全國人民道歉，選了一個不當市長想當總統的市長。」