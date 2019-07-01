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實價登錄2.0髮夾彎？　黃國昌：蔡政府背棄承諾讓人憤怒

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▲▼黃國昌。（圖／時代力量提供）

▲黃國昌批評蔡政府背棄承諾。（圖／時代力量提供）

政治中心／綜合報導

立法院臨時會1日下午處理「實價登錄2.0」的平均地權條例修正草案。時代力量立委黃國昌表示，居住正義是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌過去的承諾，內政部去年5月推出「實價登錄2.0」法案，沒想到政府在建商財團壓力下政策髮夾彎，讓人憤怒。內政部也透過新聞稿說明，會分階段修法實現居住正義。

內政部去年5月通過「實價登錄地政三法」修正草案，將原本以區段揭露實價登錄價格，改成門牌揭露，連每戶房屋成交價都看得到，目的是讓房市更透明，但民眾憂慮個人隱私問題。民進黨立委張宏陸今年5月自行提案，以現行區段登錄，取代門牌登錄。

立法院臨時會1日下午處理「實價登錄2.0」的平均地權條例修正草案，但實價登錄的部分，只審查張宏陸的版本，卻沒排審政院版，像是門牌揭露、預售屋即時登載等部分，在這次修法都沒處理，引發閹割版實價登錄的爭議。

時代力量召開與長期關注居住正義的民團一同召開「履行改革承諾，實現居住正義，實價登錄2.0完整通過，別打假球」記者會。黃國昌表示，時代力量始終支持政院版的四大改革主張，因此，時力版本是綜合政院版而來，背後所乘載蔡英文2016年對房市改革的承諾，蘇貞昌2018年的簽字許諾，以及年輕世代對居住正義的殷殷期盼，究竟是否能實現，全看這次表決結果。

黃國昌強調，這任國會只剩一個會期，若沒能通過實價登錄2.0，歷史對立法院和新政府的評價，就是「放棄改革承諾」的0.5，完整的實價登錄是幾年前就該完成的事，台灣的房市健全度已落後其他國家不少，別再讓建商追求的超額暴利繼續拖慢改革的腳步。

面對實價登錄2.0髮夾彎的批評聲浪，內政部透過新聞稿表示，考量行政院版本、張宏陸委員版本及時代力量版本，均就申報義務人改為買賣雙方申報登錄具有共識，因此，這次修法就有共識條文先行修正，儘早適用。

至於詳細門牌完全揭露及預售屋即時申報等改善方案，內政部表示，因社會上仍認為有個人財產安全或增加交易糾紛的疑慮，仍需凝聚社會共識，內政部也將持續與各界溝通，逐步實現居住正義。

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