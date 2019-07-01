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被逼問初選輸怎麼辦？　郭台銘調侃館長爬山輸他

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▲▼郭台銘合體館長直播。（圖／翻攝自館長Youtube直播）

▲郭台銘合體館長直播。（圖／翻攝自館長Youtube直播，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘1日下午與「館長」陳之漢相約爬象山，晚上8點兩人合體直播。館長在直播中逼問郭台銘，如果黨內初選沒通過怎麼辦？是否會出來選？郭台銘則以下午館長爬山輸他來做回應。

由於郭台銘與高雄市長韓國瑜民調接近，館長提問，郭台銘若在國民黨總統初選輸了，是否會用自己的力量參選？郭台銘聽完後，調侃館長爬象山輸他。館長繼續追問「假如初選沒通過？」郭台銘回應，「沒有假如」，「如果」是假議題，認為自己99%一定會在初選中勝出。

▲▼郭台銘合體館長直播。（圖／翻攝自館長Youtube直播）

館長日前邀約郭台銘一同錄直播，郭台銘開出條件說要先一起爬象山，因此，兩人相約1日下午一起爬象山攻頂。郭台銘在爬山之前受訪表示，館長不愧是一個漢子，對方邀他做直播，「我說你跟我爬象山，我就跟你做直播」，沒想到館長很爽快就答應了。

郭台銘在出發前還說，「糟糕，他答應了，我現在擔心的是說，我爬不爬的過他，這是我最擔心的」，剛剛已和館長說過走慢一點，而館長則回答說，不行的話會把郭台銘扛上去。

▲▼郭台銘與館長爬象山。（圖／翻攝自飆悍臉書粉專）

▲郭台銘大讚館長是漢子。（圖／翻攝自飆悍臉書粉專）

在結束媒體訪問後，郭台銘便和館長一同展開爬象山之旅，大約過了大約1小時，館長在臉書上發文表示，「爬山完畢。郭董根本職業爬山者，被他電……」並且在留言處補充道，「他從頭到尾沒停下來，還他X的速度有夠快，問他怎麼那麼猛？他說一周爬三次」。

比館長還要早攻頂的郭台銘表示，「不能怪你，因為我常常來爬，一個禮拜兩次」，如果大家一個星期可以爬兩次，然後再去館長的健身房練兩次，「你可以活到120歲！」。

郭台銘說，自己平常爬象山花的時間為14分鐘以內，但因為今天人比較多，所以花了14分30秒左右。館長也在一旁說，爬到一半的時候遇到粉絲要求合照，就有「偷偷休息」，郭台銘「從頭到尾車尾燈都不讓我看」。

▲▼國民黨總統初選參選人郭台銘與館長爬象山。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘與館長相約爬象山。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：館長,郭台銘,象山,2020大選,國民黨

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