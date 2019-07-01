弘光科大大二生打敗百名美髮設計師　壓力大到得血尿

▲弘光美髮系大二謝晉維，設計極光顏色的造型，打敗頂尖設計師。（圖／弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學美髮造型設計系大二學生謝晉維，參加「2019肯葳台灣第一屆色彩藝術大賞」，從初賽、網路票選到決賽一路過關斬將，打敗全台近百位頂尖業界設計師，奪得創意色彩造型組銀賞，是唯一參賽及獲獎的學生選手，參賽過程中因壓力過大一度血尿，如今得獎，欣喜萬分，更能免費去荷蘭參加難得的國際認證專業課程。

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▲謝晉維(右)在老師呂佩芸(左)指導下，打敗許多頂尖設計師。（圖／弘光科大提供）

「我還是學生，真的適合參加比賽嗎？」謝晉維說，當初老師鼓勵參賽時，擔心自己做不出媲美業界設計師的作品，不停反覆自問要不要參加這種設計師級的大賽，最後仍決定放手一搏，訂下「一定要入圍初賽」的初級目標，每天反覆練習把造型做好，幾乎凌晨才返家。

謝晉維坦言，從3月報名後到5月交出初賽作品，幾乎每天都在練習，在繳件前一刻，上廁所驚見血尿，嚇得馬上去看醫生，醫生說是壓力太大造成，囑咐多休息，因為擔心會被迫回家休養得放棄比賽，不敢告訴家人，還好當時已經完成作品，心中的大石頭也真正放下來，改變生活作息，足足休息了近3個禮拜。

謝晉維指出，作品「醞韻」創作靈感來自虛幻的極光，頭髮底色以天空昏暗為主，再漸層分次染紫色、水藍色等，把夜空中絢麗的層次光影投射在頭髮上，展現出立體視覺。

由於必須把頭髮漂白再上色暈染，每一個步驟、染色位置都要抓好，不能失敗，否則髮色便會髒掉，必須「砍掉重練」，重新染好最少要2天，且擔心傷到模特兒真髮，因此先用4個假人頭練習，等顏色都確認後，才敢染在模特兒頭髮上。

「入圍初賽就想挑戰決賽，進入決賽更想拿一個獎項！」謝晉維說，念高中時從來沒代表學校比賽，因此，進入大學後努力學技術，前後參加過11場比賽，去年也獲日本SPC女子髮型設計國際金賞，透過比賽累積經驗、吸取別人長處，這次挑戰設計師級比賽，目的是想要到國外看看其他設計師作品。