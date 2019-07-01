工人到宅修冷氣慘遭漏電室外機電死　老闆及同事被起訴

▲男子到宅修冷氣，慘遭漏電室外機電死。（圖／示意圖與本文無關）

記者楊淑媛／桃園報導

張姓冷氣工人與吳姓同事，一起去桃園某間餐廳修冷氣，為了要確認冷氣運轉情形，張聽吳指示到2樓冷氣室外主機查看，竟慘遭漏電的主機191.2伏特電死；桃園地檢署1日偵結，認定張姓負責人違反職業安全衛生法，且未提供電工安全帽、絕緣防護具等安全措施，依過失致死罪嫌起訴張姓負責人及一起去修冷氣的吳姓同事2人。

檢警調查，前年10月5日電器行負責人張老闆(38歲)，指派吳姓(37歲)、張姓員工，到桃園某間餐廳修冷氣，因張姓負責人未提供電工安全帽、絕緣防護具，致當天維修前，吳表示要確認冷氣運轉情形，指示張到2樓冷氣外主機查看，自己則在1樓。

未料，於啟動冷氣機電源，當天下午3點多，因為冷氣室外主機漏電，導致張觸電雙手臂被灼傷，到院前就失去呼吸心跳，急救後仍因呼吸衰竭死亡。張姓負責人於事發後向檢方供稱，因維修地點是家庭，依照往例不會穿戴絕緣設備，因為即使觸電只是有感覺不會太嚴重，所以當天也沒提醒2名員工要攜帶絕緣防護設備；吳姓員工則說，他們只有去大公司維修電器才會穿絕緣防護器具，一般住家不會穿戴。

桃園勞動檢查處調查表示，該冷氣主機外殼有漏電，電壓為191.2伏特，認定張姓員工是因未使用絕緣防護，作業時才遭感電致死。