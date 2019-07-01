1斤稻穀買不到1顆饅頭！一期稻作價格低賤　糧商不收老農自己曬穀

▲糧商不收，農民只好自己曬穀。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一期稻作正值收成期，秀水、鹿港地區卻出現低價收購，甚至無人收購濕穀的困境，老農民只好每天自己站在大太陽底下曬穀，為此立委柯呈枋與彰化縣長王惠美，1日邀農糧署中區分署官員到場了解現況，要求農政單位應拿出魄力，嚴防糧商聯合壟斷壓榨農民，保證收購價格應在800元以上，不能與市價相差太多。

▲一期稻作價格低賤，農糧署到場傾聽農民的訴求。（圖／記者唐詠絮翻攝）

秀水鄉83歲的蔡姓老農民，近日因稻作無人收購，而被迫到鶴鳴社區廣場自行曬穀，大太陽底下揮汗如雨，消息傳出，各界嘩然，農民們說，四、五十年來沒有像今年這樣，穀價這麼差的，王姓農民也說，2018年秈稻米溼穀100台斤最低可以賣到960元，但今年收購價低到710元，大嘆，「賣一斤米買不到1顆饅頭」。

農糧署中區分署副分署長饒美菊指出，造成目前秀水、鹿港穀價低迷的主要原因，是因為去年軟秈的價格不錯，以致今年軟秈的種植面積增加700公頃以上，但市場銷量卻萎縮，供過於求，價格自然下滑，今年一期作公糧收購量依據各縣市的單位產量再加收10%，以公糧的力量收進來，市面上的稻米供給量就會變少，價格就會比較上升，這是農委會能做的。

饒美菊建議農民，可選種特色品種或近年銷量增加的秈糯，避免受到市場萎縮的因素波及；王惠美則要求政府應運用大數據，從源頭的種苗供應管控，協助農民避開市場變動因素。

王惠美立即要求，政府應運用大數據從源頭做起，從種苗場就開始管控品種與數量，不要讓辛苦的農民來承擔供需失調的苦果。柯呈枋也說，未來當然應由政府改善更完善的收購機制，以照顧農民收益，可是目前這些未納入公糧收購的農民，農糧署應趕緊調查他們的原因，協調糧商收購，並且應拿出魄力嚴防糧商聯合壟斷，以保障農民收益。

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