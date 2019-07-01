天然氣整壓站靠近油槽「偷偷動工」　田中百人拉布條抗議

▲欣彰天然氣整壓站要動工，田中上百名鎮民到場抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

欣彰天然氣公司在未與地方取得協調共識前，將在彰化縣田中鎮員集路旁，緊鄰泰山企業儲油槽與民宅密集處，要興建天然氣整壓站，雖經地方自救會抗議暫時停工，1日清晨卻又雇請大型機具偷偷動工，上午上百名鎮民住戶拉白布條強烈抗議，深怕高雄氣爆事件重演，田中警分局也出動多位員警維持現場秩序。

當地居民質疑，欣彰施工前未張貼告示牌、未告知附近里民及主動召開公聽會，事後經里民發現後，緊急發動聯署成立自救會，目前聯署人數超過千人抗議，據了解，欣彰2018年向彰化縣整府申請輸儲設備擴建計畫書，經縣府同意後援於當年11月14日函轉經濟部能源局核定，並於12月28日通過核定。

▲欣彰天然氣整壓站要動工，田中上百名鎮民不准機具進入。

依據規定，申請地基外緣與鄰近住宅區等應有100公尺以上距離，與危險物品儲藏區更需有300公尺距離，但欣彰整壓站距泰山動植物儲油槽僅50公尺之隔，被自救會長縣議員許書維指責縣府官員僅憑文書往來，發照前未實地勘查及做環評等措施。

▲田中警方到場維持秩序。

對此縣府建設處長劉玉平指出，田中整壓站係欣彰天然氣股份有限公司為供應南彰化地區之田中工業區及一般民生用戶天然氣所需，於田中鎮乙種工業區辦理建置天然氣整壓站，本案於107年12月28日經經濟部核定同意，依核定內容所示為調整壓力之「減壓」設備，無儲存槽設施，係天然氣輸氣系統必要的基礎及安全設施。

▲欣彰天然氣整壓站緊鄰泰山企業儲油槽。

建設處表示，查行政院環境保護署為減少工業鍋爐產生空氣污染物於107年9月19日訂定加嚴「鍋爐空氣污染物排放標準」，既存燃油或燃煤鍋爐多改裝為天然氣鍋爐以改善空氣汙染，惟田中鎮周遭區域因天然氣管線氣源不足，無法滿足該區工業及民生使用需求，故該公司擇於田中鎮南端之乙種工業區辦理該整壓站設備。

劉玉平表示，另整壓站因屬天然氣輸氣系統安全防護設施，非屬公共危險物品及可燃性高壓氣體儲存場址，依法得以設置，該設施亦無距離及環評等相關要求。整壓站設置壓力監視、地震偵測、漏氣偵測及火災偵測等設備，由專業人員全天監控及操作，完工後每年需接受監督管理。

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