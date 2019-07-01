港「七一升旗禮」順利進行　林鄭月娥：政府會更貼近民心

▲示威者在揮舞旗幟。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港數百名「反送中」示威者今（1）早再度上街遊行，試圖介入「七一」升旗禮，隨後與警方爆發衝突。不過升旗儀式仍在金紫荊廣場順利進行，現任特首林鄭月娥、前特首董建華及梁振英均有出席升旗禮及酒會，四任特首中僅曾蔭權未有現身。

▲部分示威者戴著防毒面具，眾人以雨傘阻當警方噴出的胡椒噴霧 。（圖／路透）

根據《東網》報導，今天時逢香港主權移交22週年，原定於上午8點舉行的升旗典禮順利進行，兩架直升機掛著五星旗及區旗在維多利亞港上空盤旋，但現場的示威人士大喝倒采。林鄭月娥、董建華及梁振英均有出席升旗禮及酒會，中聯辦主任王志民及律政司司長鄭若驊亦有出席儀式。

林鄭月娥在酒會上致詞表示，近月發生的事令市民和政府產生矛盾和紛爭，她會吸取教訓，確保政府日後工作更貼近民心、民情、民意，積極回應社會訴求；而政府的施政風格要改變，要變得更開放、更包容，聽取民意的工作要革新。

▲港警出動警棍、盾牌及胡椒噴霧，強制驅離示威群眾 。（圖／路透）

1997年，英國將香港主權移交中國，22年後，紀念主權移交的「7.1」升旗儀式預定在灣仔金紫荊廣場舉行。不過6月30日晚上，已有數百名反對《逃犯條例》的示威者在金鐘立法會大樓外聚集，並在凌晨4點左右，在通往灣仔的部分道路上推起雜物，試圖阻止轎車進到廣場。

上午7點20分，警方與示威者發生衝突，部分警員揮動警棍並向示威民眾噴灑胡椒噴劑；示威者打開雨傘防禦，隨後開始向立法會後方後退。因應警方要求，金鐘站及灣仔站目前已關閉。荃灣綫、港島綫及南港島綫列車將不停金鐘站及灣仔站。