「池塘漂屍」撈起一看...在打呼　落水男睡整晚：夢裡好冷

▲四川一男子喝醉後落水，竟在水中睡了1晚，隔天被村民當浮屍報警後才被撈起。（圖／翻攝自梨視頻）

實習記者陳妙津／綜合報導

四川合江縣20日有村民緊急報警表示，池塘中有具男性浮屍，而警方到場打撈卻發現，「屍體」竟微微地打呼，抬上擔架後還開口說話。原來落水的是村內的周姓男子，他前晚因喝醉不慎掉入水塘，又慢慢漂浮至水中央，睡了一夜後才被人發現，所幸除了被泡得浮腫、臉色蒼白外，並無大礙，隨後被送醫觀察。

▲浮在水中的周男嚇壞村民。（圖／翻攝自梨視頻）

據《梨視頻》報導，四川合江縣某村中的大水塘裡，有村民20日忽然發現水中央漂浮著一具男性人體，臉部朝上，四肢外展，還以為發生命案，連忙報警處理，沒想到警方到場後將「屍體」打撈上岸後，在場醫護人員卻發現「屍體」還有生命徵象，並發出微微呼嚕聲，被驚呆的眾人連忙借來棉被替他包裹取暖。

▲警方借來棉被幫周男取暖。（圖／翻攝自梨視頻）

沒過多久後，「屍體」便醒來開口說話，原來落水的是67歲周姓男子，19日晚間喝酒後想「走親戚」，卻在路上摔倒跌到水池中，並慢慢飄到水中央。周男表示，「我只記得夢裡很冷。」

所幸周男落水時臉部朝上，僅僅因為浸泡過久身體腫脹、臉色蒼白，害得村民們誤以為他是浮屍，經醫護人員檢查後並沒有大礙，已被送醫觀察。整起超瞎事件也讓網友表示，「好牛逼啊」、「命大」、「看新聞看笑了」、「是個狼人」、「大爺心大命也大」。

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