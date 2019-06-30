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被房仲業耽誤的藝術家　靠說謊在好萊塢找到工作

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《雷神索爾3》的洛基、《奇異博士》史傳奇、《星際異攻隊2》（ Guardians of the Galaxy2）的「小格魯特（Baby Groot）」和《黑豹》（Black Panther）的朵拉米拉潔侍衛隊，這些角色的造型或服裝有個共通點：都出自漫威視覺設計師安東尼弗朗西斯科（ Anthony Francisco）之手。

安東尼在菲律賓出生長大，18歲隨家人移民美國，雖然喜歡畫畫、也想從事藝術相關工作，但並非科班出身，不易找到相關工作，於是去考了房仲執照。後來他痛定思痛，每天逼自己花時間練習繪畫技巧，同時去大學選修相關課程，這時他的年紀已經二十出頭了。

他最喜歡分享的故事，是某天知名特效公司Amalgamated Dynamics, Inc. （簡稱ADI）共同創辦人艾力克吉利斯（Alec Gillis）到他的學校參訪，該公司因製作《捉神弄鬼》（Death Becomes Her）而得到奧斯卡最佳視覺特效。安東尼和同學去找艾力克談話時，因太害羞而躲在一旁，艾力克主動詢問：「你是不是藝術家？有作品集嗎？」

漫威電影《奇異博士》主角史蒂芬史傳奇的造型也是安東尼所設計。（HCW國際講座提供）

安東尼沒有，卻謊稱不在身邊，並承諾下次要帶給艾力克看。接下來的兩週，他每天拚命畫，作品累積成冊後，自以為畫得不錯， 喜孜孜交給艾力克。不料艾力克不欣賞，反而要求看安東尼的素描本，且很喜歡他的筆記內容和概念發想過程，當場僱用他，安東尼因此踏進好萊塢。

此後十幾年，安東尼便以怪物角色設計師的身份在好萊塢接案，參與的電影包括第一代《蜘蛛人》（Spider-Man）、《MIB星際戰警2》（ Men In Black II ）和《受難記：最後的激情》（The Passion of the Christ）等。其他還有電玩遊戲《激戰》（Guild wars），以及交換卡牌遊戲《魔法風雲會》（ Magic: The Gathering）。

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