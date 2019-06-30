高雄最大玉市慶開幕　業主邀藍綠議員齊倡做公益

高雄人又多一休閒去處！號稱高雄市最大、佔地千餘坪的「賓華會館玉市商場」，在今（30日）隆重開幕，業者邀來藍、綠議員剪綵站台，並宣布秉持著取之於社會，用之於社會」的精神，無償提供攤位給多個公益團體舉辦義賣活動。業者表示，未來除了展售玉石、珠寶，也將持續與公益團體合作，為社會盡一份綿薄之力！

圖文／鏡週刊

位於高雄市苓雅區福德二路、佔餘地千坪的「賓華會館玉市商場」，在30日上午舉辦開幕儀式。業者邀來國民黨高雄市議會總召曾俊傑、議員鄭安秝、李雅靜、蔡金晏和民進黨籍市議員陳慧文等人共襄盛舉，在場也宣布「做公益」，與「華山基金會」、「高雄方舟就業服務協會」、「米迦勒社會福利協會」等單位合作，在現場無償擺攤，透過義賣等形式達到公益目的。

賓華會館玉市商場經理林金琳表示，商場營業時間為每周二、四、五、六、日，上午8時至下午4時30分，營業項目琳瑯滿目，包括玉石、水晶、珠寶、飾品配件、佛教文物、茶壺、香藝、鑑定儀器等，除了有乾淨舒適的購物空間，令人目不暇給的商品，民眾可尋寶又可品嚐美食，是個老少咸宜的好去處。 即日起至7月28日還有好禮三重送、摸彩抽大獎等活動，歡迎民眾詳閱臉書粉絲專頁，呼朋引伴前往。



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