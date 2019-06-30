金正恩嚇到！川普：他不來「媒體會讓我難看」　展現兩國優秀關係

▲ 金正恩與川普閉門會談前發表公開談話。（圖／翻攝自AP直播）

國際中心／綜合報導

美國總統川普稍早與北韓領導人金正恩在板門店軍事分界線兩側握手後，川普踏上北韓土地、與金正恩留下合影。接著他們回到南韓領土，與南韓總統文在寅對話。三人一同進入自由之家後，川普與金正恩在會議室內簡短發表公開談話，進行近1小時的閉門會談。

金正恩指出，「川普總統提議見面讓我嚇了一跳，而我也有意見面。有人問道，這次見面是否是事先說好的，我是直到下午才知道要正式見面。長久以來互相敵對的我們兩國在象徵南北韓分裂、令人聯想起不好的過去的這個場所進行和平的握手，光是這點便展現出今日與昨天的不同。」

他說明，「我積極看待此次會面，認為這將向許多人宣告，我們未來還會變得更好。我認為，若我們之間不是如此優秀的關係，就不可能在一天之內促成這樣的會面。這樣優秀的關係未來將持續創造出他人無法想像的、很棒的事情，也將成為未來克服難關與障礙的助力。」

川普表示，「金委員長的聲音直接透過媒體公開的機會相當罕見，這是非常特別的時刻。文在寅總統稱此為歷史性的瞬間，他所言屬實。我想向金委員長道謝，我在社群媒體上提議見面，如果他沒有出現，媒體會讓我很難看。而你讓我們看起來都很好，所以我很感謝。如今會面成事，顯示我們的關係維持得很好。」

他也提到，「我當選總統以前的狀況相當負面且危險，南北韓和全世界都處於危險的狀態。然而，如今我們的關係有大大的進展，我認為這深具意義。感謝金委員長成就這樣歷史性的瞬間，我認為和金委員長在一起的時光非常開心。」