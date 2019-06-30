韓媒：川普將踏上北韓領土！　統一閣與金正恩會面成史上第一人

▲ 川普稍後將與金正恩會面。（圖／青瓦台）

國際中心／綜合報導

南韓總統文在寅及美國總統川普稍早結束共同記者會，稍早已經飛抵板門店附近的歐雷特哨所（Observation Post Ouellette）。川普預計稍後與北韓領導人金正恩短暫會晤及握手，目前還不清楚他們究竟會在軍事分界線、板門店南側或北側見面，但南韓媒體今（30日）日指出，川金將在北韓一側的統一閣見面。

《中央日報》今早獨家援引消息人士說法報導，川普29日在推特上提議與金正恩會面後，兩國間緊急交換意見，「北韓希望川普到訪統一閣。據我所知，雙方聚焦討論此問題。」若此言屬實，川普稍後就會跨越軍事分界線、踏上北韓領土，短暫停留板門店北韓一側的統一閣。但由於文在寅也在場，仍不排除三人在南韓一側和平之家會面的可能。

美國智庫國家利益中心（Center for the National Interest）韓國研究高階主任卡茲亞尼斯（Harry J. Kazianis）預測，川普與金正恩稍後肯定會在媒體鏡頭前面握手，但這次會有歷史性的轉折，「川普會短暫踏入北韓，在那邊與金正恩握手，成為第一位踏上北韓領土的美國總統」，改善雙邊關係。

針對與金正恩會面的決定，川普稍早在共同記者會中說明，他在出席日本大阪20國集團（G20）峰會時便決定，一定要順道前往南韓見文在寅，「於是我想到，既然來了這裡，何不見見金正恩呢？我一提議，很快就得到回應。」

文在寅則表示，「今日川普所在的朝鮮半島是全球最受關注的土地。簽訂韓戰《停戰協定》的66年後，北韓與美國將在板門店見面。美國及北韓元首將首度在分裂的象徵、板門店面對面，為和平而握手。南北韓將因此確認邁向和平，且全世界都將向川普總統及金委員長獻上應援的掌聲。」