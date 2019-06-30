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社會 社會焦點 保障人權

兒子出生5天就託給網友？　少婦「氣老公」謊報案疑點多

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▲25歲施姓女子因涉嫌謊報男嬰在台南北區花園夜市被偷抱，被警方傳喚調查釐清案情。（圖／記者林悅攝，下同）

▲25歲施姓女子因涉嫌謊報男嬰在台南北區花園夜市被偷抱，被警方傳喚調查釐清案情。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國知名的台南花園夜市，6月29日深夜傳出有人偷抱嬰兒的事件，25歲施姓母親，從月子中心帶剛出生5天男嬰到夜市吃牛排，施女自稱男嬰一不注意就被抱走，夜市連忙多次廣播協尋，此事網路上傳得沸沸揚揚，惟經警方查證，女子疑為氣老公而謊報，警方30日上午在台中找到男嬰，依誣告罪嫌偵辦中。

▲25歲施姓女子因涉嫌謊報男嬰在台南北區花園夜市被偷抱，被警方傳喚調查釐清案情。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市警五分局和緯派出所29日深夜10時許接獲施姓婦人報案，其未滿月男嬰在台南市北區花園夜市攤位遭人抱走，夫妻倆在夜市遍尋未獲，請求警方協尋。

▲25歲施姓女子因涉嫌謊報男嬰在台南北區花園夜市被偷抱，被警方傳喚調查釐清案情。（圖／記者林悅攝，下同）

案經五分局動員警力搜尋、調閱夜市及附近監視器過濾及查證相關當事人外，由於男嬰出生僅5天，警方為求慎重，調集10多名警力，會同家屬、夜市管理單位，將夜市20多桶大型垃圾桶翻倒，仔細清查是否「男嬰」被人丟棄在內，警方冒著惡臭，翻查到30日凌晨仍一無所獲，監視影像也未發現可疑。

警方經分析比對施女所稱的案情，認為事有蹊蹺，施女所稱內容有諸多疑點，警方即漏夜訊問釐清案情，直到30日清晨5、6時才突破施女心防，施女坦承因故謊報男嬰失蹤，男嬰是交給1名女網友，警方隨即連繫後派員偕同男嬰家屬前往台中，於30日上午11時許找到該男嬰，確認男嬰身分無誤，健康狀況一切安好下，即帶回台南市。

市警五分局報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，因施女謊報行為，在花園夜廣播協尋男嬰後，夜市民眾得知隨即PO網提醒社會大眾提高警覺，而引起社會恐慌，且浪費警力與社會資源，警方目前依誣告罪嫌展開調查偵辦，釐清真實案情中。

▲25歲施姓女子因涉嫌謊報男嬰在台南北區花園夜市被偷抱，被警方傳喚調查釐清案情。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，施女與27歲的林姓丈夫結婚2年多，住台南官田區，兒子出生後就安排在新化一處坐月子中心，29日晚上施女得知丈夫要出門，即於晚上7時30分許，向月子中心「請假」，搭車到花園夜市吃牛排。

大約29日晚上9時許，施女自稱要付錢給老闆時，一不注意嬰兒便不見了，施女懷疑被人偷抱走，急著到夜市管理室廣播。遊客聽到廣播覺得恐懼，立刻上網爆料，警方收到通報後也立即調派人馬到場，這才發現花園夜市的監視器不夠密集，有些不能用，無法順利調閱現有監視器畫面。

夜市牛排攤的老闆表示，當時正在忙碌，並沒有注意到施女有沒有帶小孩離開；至於施女所搭乘過的計程車，警方查訪過後也並未找到線索。

▲25歲施姓女子因涉嫌謊報男嬰在台南北區花園夜市被偷抱，被警方傳喚調查釐清案情。（圖／記者林悅攝，下同）

警方在突破施女心防後，施女才說事先約1名女網友從板橋南下到台南花園夜市與她會合，她將男嬰託付對方幾天，女網友即抱男嬰先離去，她再謊報孩子失蹤。警方起初也不敢馬上確認是謊報，直到找到該名女網友，約定在台中會合，找到男嬰確認孩子一切安好後，才認定是謊報誣告案件，是虛驚一場。▲25歲施姓女子因涉嫌謊報男嬰在台南北區花園夜市被偷抱，被警方傳喚調查釐清案情。（圖／記者林悅攝，下同）

▲警方為求慎重，調集10多名警力，會同家屬、夜市管理單位，將夜市20多桶大型垃圾桶翻倒，仔細清查是否「男嬰」被人丟棄在內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，施女稱與該名女網友認識僅數月，何以敢將出生僅5天的兒子託附給不熟的女網友？女網友為何會配合演出這起荒唐的戲碼，遠從板橋專程南下台南花園夜市接走男嬰？施女所為僅僅是不滿老公，謊報孩子不見了，只為氣氣老公，讓老公緊張？這些行為與理由均不符常理。

▲25歲施姓女子因涉嫌謊報男嬰在台南北區花園夜市被偷抱，被警方傳喚調查釐清案情。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市花園夜市男嬰被偷抱事件，在網路上傳得沸沸揚揚，起社會大眾恐慌。（圖／記者林悅攝）

惟施女涉嫌謊報，引起公眾恐慌，警方正依誣告罪嫌偵辦，進一步調查釐清相關案情與疑點，女網友所為是否涉及違法，仍需警方深入調查，惟警方基於偵查不公開，不願證實與透露相關內容。

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