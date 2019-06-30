川習會隔天　陸公佈全國外資准入負面清單減至40條

▲G20川習會。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

在29日的川習會中，雙方承諾重啟經貿談判，並且美方不會對中國大陸貨品加徵關稅，大陸國家發展改革委、商務部於隔天發佈，全國外資准入負面清單條目由48條措施減至40條，自貿試驗區外資准入負面清單條目由45條減至37條，自今年7月30日起施行。

《人民日報》報導，經中共黨中央、國務院同意，大陸國家發展改革委、商務部於30日發佈第25號令和第26號令，分別發表了《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》和《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》。

報導指出，本次修訂負面清單深入實施新一輪高水平開放，在服務業、制造業、採礦業、農業推出了新的開放措施，在更多領域允許外資控股或獨資經營，其中全國外資准入負面清單條目由48條措施減至40條，自貿試驗區外資准入負面清單條目由45條減至37條。

二十國集團（G20）大阪峰會於29日閉幕，川普下午在記者會上宣布停止對中國加徵新關稅，並允許繼續購買美國的零件與技術，相當與解禁華為。此外，川普也說，美方繼續奉行一個中國政策，很高興同習近平主席再次會面，「珍視同習近平主席保持良好的關係。」

►►川習會落幕 環時：美方信守承諾是接下來談判成功關鍵