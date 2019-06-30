川普停徵新關稅解禁華為　華郵：中國是贏家

▲ 川習會川普在大阪G20川習會後，同意讓美國企業繼續賣產品給華為。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美中貿易談判停擺7周後重啟，美國總統川普同意不再對剩餘3000億美元中國產品加稅，放寬對華為制裁禁令，而中國將購買大量美國食品與農產品。但外媒分析認為，中國毫無疑問是這場戰役的贏家，因為北京政府想要的東西幾乎都已到手，華府對中強硬的鷹派及民主黨是輸家，而商人出身的川普重視美國企業利益大於科技戰。

華盛頓郵報報導，儘管現階段評斷貿易戰是否休兵還太早，但進口美國農產品是中方一直以來都想要的結果，且北京政府目前購買的量仍是未知數。另一方面，川普同意放寬華為限制的決定，也代表著他有意把華為納入貿易談判。毫無疑問，中方是此次會面的贏家。

至於此次會談的最大輸家則是政府的對中鷹派以及民主黨。華郵指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等人很難滿意眼前的結果，擔心北京政府的影響力再增加，而參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等人則是對華為解禁一事感到震驚。

華郵認為，川普本人的輸贏目前還很難說，儘管讓步的舉動顯示他極度想與中方合作，但美中重啟談判確實為市場、經濟帶來好處。

只不過，彭博分析，川普放寬華為禁令、不再加徵關稅的舉動，意味著出售美國產品是他比較重視的一部分，看重美國企業利益的程度大於科技戰。

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