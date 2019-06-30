王毅談習川會「最重要」共識　向全球市場發出積極訊號

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

習川會29日在大阪G20峰會落幕，行程結束之際，中共國務委員兼外交部長王毅向媒體介紹會談情況。他表示，兩國元首會晤達成的「最重要」共識，是雙方同意繼續推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，這向國際社會和全球市場發出積極和正面訊號。

王毅指出，由於美方採取一系列單邊和保護主義行徑，損害了中方的正當合法權益，中方不得不作出必要反制，兩國關係的複雜性明顯上升；此次峰會期間，中共總書記、大陸國家主席習近平應約與美國總統川普舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題表明中方立場，就當前面臨的重大挑戰坦誠溝通。

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

王毅引述習近平的話說，在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中方必須維護自己的核心利益；中方重申在台灣問題上的嚴正立場，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定；美國總統川普確認美方立場沒有改變，將繼續奉行一個中國政策。

王毅稱，儘管中美之間仍會存在這樣那樣的矛盾和分歧，但有理由相信，只要雙方按照兩國元首確定的原則共識，牢牢把握雙邊關係發展正確方向，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，妥善解決兩國關係現有及可能出現的各種問題，就有望推動中美關係行穩致遠，更好造福兩國人民，惠及世界人民。

▼川習會討論「兩岸關係」。（圖／路透）

此外，王毅還表示，習近平利用此訪公開講話、會談會見等場合，宣佈中國在開放市場、擴大進口、改善營商環境、推動自貿安排和區域經濟一體化的明確態度和最新舉措，結合G20峰會有關議題，介紹「一帶一路」理念，歡迎所有感興趣的合作夥伴共同參與，延續放大了第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的積極效應。

王毅最後表示，今年6月以來，習近平接連四次出訪，創造了新中國外交史上的紀錄；這四次重要外交活動緊密銜接、協調推進，實現了中國國際影響的再提升、外交總體佈局的再完善、戰略運籌空間的再拓展。