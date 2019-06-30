公民團體聯袂發動罷韓連署　命理師：可能總統初選、市長雙輸

▲命理師高煜霖指出韓市長若參加總統初選，可能落得初選失利、市長被罷免等結果。



圖文／鏡週刊



「公民割草行動」「Wecare高雄」等公民團體，聯袂發起「罷韓30行動」，活動發起人尹立表示，至今（29日）上午10點時，已經收到3,000多份連署書，顯示民怨已深。曾準確預測多名政治人物當選的命理師高煜霖指出，經卦象所示，韓市長若執意參加總統初選，最終有可能落得初選失利、市長被罷免等結果，呼籲韓國瑜不得不慎。

▲「罷韓30行動」號召30萬高雄市民加入。

前高雄市文化局長，「罷韓30行動」行動發起人尹立，和公民團體「公民割草行動」聯袂發起罷免高雄市長韓國瑜的連署，還親自赴超商操作列印、填寫寄送等教學，更表示活動勢在必行。命理師高煜霖表示，最近韓的狀況百出，包括「學生六連嗆」「權力中毒症說」「幽靈小三通事件」「醞釀罷免韓國瑜，韓還懷疑有人要興風作浪」「高雄市副議長陸淑美要韓留在高雄」，及「10多年來登革熱沒有傳承」等問題，造成他的聲望雪崩式下滑。

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高煜霖用「六壬法」屈指一算，及「方位法」起卦；首先，韓被學生嗆聲事件的發生是6月19日下午2點多，農曆是5月19日未時，以「屈指一算」法換算，得到「赤口：麻繩自縛身」，意思是「多爭執官訟，事態不和」。

高煜霖再以「方位法」分析，發生地在高雄，得到「地」卦；韓市長是與模範生「照相」遭嗆，得到「火」卦，組合之後為「地火明夷」，卦意是「誅、傷，日落地中」，意指聲望開始急轉直下，日中則昃。