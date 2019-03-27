後龍鎮西湖溼地遭亂倒廢棄物　苗栗縣府認錯：不知已公告...

▲大量的建築廢棄物被倒在濕地上，環保團體砲轟苗栗縣政府帶頭違法。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府農業處進行公司寮漁港淤沙疏濬工程，卻將淤沙傾倒至旁邊後龍鎮西湖溼地內，遭環團砲轟嚴重破壞珍貴生態、帶頭違反溼地法規範。苗縣府農業處與水利署26日一早到場會勘，承認工程確有疏失，允諾一個月內清除淤沙恢復溼地原貌，後續也將另擇地點堆放淤沙。

▲現場許多鋼筋、磚塊佈滿濕地，縣府農業處也將允諾短時間內，會將西湖濕地恢復昔日面貌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣府農業處副處長陳樹義解釋，現在傾倒淤砂的地方是2018年12月後才公告變成重要濕地的，農業處也不知道有這項公告，才會繼續在這傾倒淤砂，此舉引發環團及縣議員砲轟，陳樹義也坦承疏失，並承諾會在一個月內清除堆積的淤沙，並偕同水利署清理現場的營建廢棄物，使溼地恢復原貌，後續清淤工程也會避開西湖溼地，未來清淤計畫將向漁業署申請經費，尋找合適地點堆置或販賣。

台灣生態學會研究員趙克堅表示，西湖重要溼地面積142公頃，位於西湖溪及後龍溪口，屬於獨特的泥沙混合灘地，沙灘上有許多如角眼沙蟹等大型沙蟹，而沿岸的防風林堤防也是東方環頸鴴重要的繁殖地，是西部海岸重要的人海共生保育溼地。

趙克堅質疑，早在2015年就已劃設溼地、2018年保育條例公告，但身為縣府公務員辦理工程卻未先釐清，案發後又稱不知情，根本推卸責任；此外，溼地內存在大量營建廢棄物，但農業處進行淤沙傾倒時竟未即時通報主管機關，明顯疏於管理。