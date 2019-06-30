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老鼠藥毒死二女兒掀衣露胸　高雄狠母「不想再養」詐領255萬保險金

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老鼠藥毒死二女兒「衣服掀胸部上方」　鐵工廠董娘詐領255萬保險費。（圖／東森新聞）

▲王婦一審被判12年徒刑，二審改判10年。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

高雄市62歲婦人王黃寶美用老鼠藥毒死智能障礙的二女兒，還故意將衣服掀到胸部上方，企圖製造性侵殺人的假象，詐領保險金255萬2027元，被保險公司提告索賠。法官近日判王婦得賠償保險公司相同金額。

檢警調查，王婦的丈夫在仁武經營鐵工廠，二女兒自幼便有智能障礙，她因長期照顧導致身心俱疲，不想再繼續扶養；另自己還有卡債、房貸，每月需付7000至1萬元保險費，加上廠房租金1萬5000元及其他家庭費用，竟痛下毒手殺掉女兒。

2013年8月2日晚間，王婦先把老鼠藥、藥酒混入寶特瓶中，並於同日深夜11許，騎車將二女兒載到仁武八控橋附近，騙她喝下毒藥酒，讓對方當場中毒身亡。不僅如此，王婦還故意將二女兒的衣服掀到胸部上方，隨即騎車逃離返回住處，企圖營造性侵殺人的假象。

▼王婦狠心毒死患有智能障礙的二女兒，領取255萬元保險金。（圖／東森新聞）

▲▼王姓女子殺害丈夫，還用老鼠藥把女兒毒死。（圖／東森新聞）

事件曝光後，王婦還向警方謊稱二女兒愛喝酒，常有人拿酒引誘她出去等語。而她又於2016年11月間協助丈夫自殺，還將現場假裝成遭到移工酒後行兇，企圖再次詐保，經檢警重啟調查，她才坦承毒殺二女兒領走255萬2027元保險金。

一審法官依殺人等罪判王婦12年徒刑；二審改依家暴殺人等罪判10年，全案可上訴。而保險公司得知後也對王婦求償；橋頭地院判王得賠償255萬2027元，全案可上訴。

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