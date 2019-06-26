「你關燈的那根手指超性感」台電廣告推節電語錄真的太會　網友羞喊：想被撩

▲台電鼓勵民眾節約用電，積極推行節能減碳運動。（圖／台電提供）

生活中心／綜合報導

夏季來臨，你做好迎接熱浪的心理準備了嗎？近期全台各地都已出現30度高溫，汗水一直滴，樓上鄰居的冷氣水也一直滴。接下來就要進入暑假，氣溫將攀升至最高點，勢必會出現一波全台用電高峰，不只你挫勒等，北極熊也相當緊張，南北極冰層融化的速度日漸加劇，最令人震撼的莫過於6月13日當天，格陵蘭島的冰原急遽融化，20億噸冰層一日消融殆盡！

你可以只做一種運動，節能減碳運動

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全球暖化情勢刻不容緩，基於對環境議題的關注，台電為鼓勵民眾節約用電，積極推動節能減碳運動，藉由短影片跟節電語錄吸引目光，並希望將「節電」的觀念融入日常生活中、跟吃飯喝水一樣稀鬆平常。

台電推出的3支節電影片，雖然只有短短6秒，拍攝手法超KUSO，例如「關燈，才能升溫，約會最不需要的，就是電燈泡」、「你關燈的那根手指，看起來特別性感，這個壁咚我可以」、「談戀愛有時候需要一點小心機，用冷氣助攻，夏天能穿多少，穿多少」。三支影片不只金句超接地氣，拍攝場景沙發、餐桌、房間，樣樣都是你我生活日常，生活化視角引起民眾共鳴，成功串連全民一起節電就地球，幽默的對白更引發網友熱烈討論，臉書瘋狂轉發，留言也不停歪樓，其中「與其各自浪費一盞燈，不如我們結婚？」被譽為超強求婚神句，網友羞喊「太會撩！」更釣出小鮮肉回應「我會放電，更會省電」，引起單身女性暴動。眾網友紛紛列出擇偶條件，節電態度也突然成為篩選標準之一，不禁讓人想大喊「我節電，我驕傲！」

▼關燈，才能升溫，約會最不需要的，就是電燈泡。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）



▼談戀愛有時候需要一點小心機，用冷氣助攻，夏天能穿多少，穿多少。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）







▼你關燈的那根手指，看起來特別性感，這個壁咚我可以。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 ）



節電不只可以為你的戀情加溫，還能讓你減肥事半功倍

不只台電節電廣告超會撩，所謂高手在民間，生活中有很多節電撇步在同事朋友間流傳，因為超實用又簡單，自然而然讓人群起效尤，例如調弱電扇冷氣強度，用搧扇子扇風還能瘦手臂；或是貼一張memo在冰箱，上面寫著「別一直開冰箱──食物不會變多，但電費會」。雖然只是一張小小的memo，但卻會不斷提醒自己省電費，還可以督促自己「減肥」，之後還可形成一個超完美正向循環：「少開冰箱►少吃一點►少買一點食物►多省一些電費和伙食費」。



你今天省了幾度，就是你的生活態度

拯救地球人人有責，大家都不希望北極熊沒有家， 省電招數除了「隨手關燈」，也進化到各項電器都有省電撇步，例如購買一級節能標章的電器、冷氣溫度設定26-28度、少搭電梯多走樓梯。身為地球的一份子，節能減碳、人人有責，節電不再只是為了省錢，原因有很多，包括愛動物、愛地球、減少暖化、有益健康、想脫魯?!，然而不管什麼原因，最更重要的是，這是一種「負責任的生活態度」的展現。