高副議長開第一槍「反韓挺郭」　郭台銘：未來會有越來越多人

圖文 / 鏡週刊



國民黨總統初選呈現「郭韓激戰」，高雄市副議長陸淑美昨（27日）表態「反韓挺郭」後，前鴻海董事長郭台銘今（28日）表示，他由衷感謝，陸淑美的表態，不僅僅是一個人，背後代表的是一群基層民意，而非個人的情意相挺。

郭台銘表示，陸淑美是來自基層、最接地氣的民代，背後代表的是一群基層民意，基於對中華民國好、對國民黨好、對高雄發展也好的出發點，而非只是個人情義相挺。

郭台銘說，陸淑美與他理念相同，日前他在政見會上提過，不要重蹈民進黨「搶了菜販、丟了江山」的覆轍，因此，他主張韓國瑜留在高雄、郭台銘參選總統，大家各司其職，才能發揮最大戰力，在明年1月11日擊倒民進黨，達到中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的3贏局面。

郭台銘強調，陸淑美的焦慮與表態，也是基於與他一樣的出發點，高雄需要韓國瑜繼續領導、改變沈痾，才能導正歪風，因此，他相信陸淑美絕對不會孤單，未來會有越來越多人來認同這樣的理念，與他一起打拚。

郭台銘說，民進黨在初選後已迅速整軍，要打明年的總統與立委選戰，反觀國民黨仍在初選階段，還在自己人網內互打，導致基層民意反感，他憂心國民黨在明年大選的表現。

郭台銘認為，民進黨過去3年執政差，已是到死當的程度，時間不會等人，台灣目前沒有再等4年的可能，經濟若再繼續停滯或「倒退嚕」，對整體發展絕對是致命一擊，必須即刻選出一個懂經濟、拚經濟的人來領導中華民國。



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