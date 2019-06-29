《法官法》修訂完畢　司法院人事大搬風

圖文 / 鏡週刊



總統蔡英文上任時宣誓要進行讓人民有感的司法改革，至今僅完成大法庭、《法官法》等修法，被視為重大變革的國民法官立法仍未完成，有司改推手之稱的司法院祕書長呂太郎將在10月升任大法官，完成《法官法》等重大立法的司法行政廳長王梅英也將於8月升任最高法院，司法院人事大搬風。

其中被司法院長視為左右手的祕書長一職，目前傳聞人選眾多，有國師之稱的政務委員羅秉成，被不少法界視為熱門人選之一，此外，資歷完整的高等法院院長李彥文也很有意願，另台北地院院長黃國忠、法官學院長長周占春，也都是非常適任的人選。知情人士透露，曾擔任司法院副祕書長的公懲委員姜仁脩、最高法院庭長林勤純與現任副祕葉麗霞也都是適合人選。本刊調查，這些人選中，有的是非常有意願，但卻人和不佳，有的是高層認定的適合人選，但意願卻不高。

此外，司法院行政廳長王梅英完成《法官法》及大法庭等修法，功成身退後，廳長一職將由基隆地院院長許紋華升任，這也將連動地方法院院長人事，宜蘭地院院長李麗玲將調任基隆地院院長，金門地院院長林春長則調任宜蘭地院院長，至於新任金門地院人選，目前仍未定，另高院法官廖建瑜由於在審判及行政工作上都有很好表現，將升任連江地院院長。

現任司法院人事處長蔡新毅也將在8月升任最高去院，遺缺將由司法院大法官書記處法官陳美彤升任，另負責審理公務員懲戒的司法院公懲會，10位委員中，今年共有彭鳳至、黃水通及楊隆順3位委員屆齡退休，為避免影響案件審理，將由最高法院庭長邵燕玲、最高法院法官吳謀焰及蘇振堂升任，預定在8月29日生效。



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