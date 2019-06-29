柯文哲密會海選遺珠　有人要「自備糧草幫市長打選戰」

圖文 / 鏡週刊



柯文哲5月在臉書招兵買馬，公開徵才海選「柯家軍」。本刊掌握，柯P公開徵才條件後，一共收到超過140人報名，最後有3人錄取，但為了讓海選的遺珠也有機會與柯P面對面，柯文哲今（28日）晚悄悄舉辦不公開的「海選應徵者PARTY」，讓未錄取、但有意願與柯交流的人齊聚一堂。與會者轉述，有民眾當場表達自己力挺柯，還說要「自備糧草幫市長打選戰」。

本刊上月1日獨家報導，柯文哲有意重新整隊「柯家軍」，將公開海選北市府幕僚、機要，連代表柯P門面的北市府發言人也要重新召募，現任發言人劉奕霆則將專心觀光傳播局長的工作。柯P之後在臉書公布「we want you」的徵才文，4個職缺薪水最高每月58,858元、最低31,175元。

本刊掌握，柯文哲在臉書貼出海選徵才文之後，一共超過140人報名，經1個多月遴選、面試，最後錄取2名聘用研究員，1名約僱人員，但關鍵的發言人一職尚未找到，待確定後公布。而為了讓海選的遺珠有機會與柯交流、成為柯的後盾，市長室決定另邀這些未錄取者辦場不公開的PARTY，並讓柯P與他們面對面。

今晚這場堪稱是「柯家軍」PARTY的聚會，在北市府11樓的吳三連廳內舉行，從晚上7點開始，一直到約8點半左右才結束。與會者轉述，出席者多數都是年輕人，柯P從7點一直待到約7點40分才離開；除了柯文哲、市長辦公室主任蔡壁如之外，還包括這次負責徵選、面試的4名考官，包括市府顧問周榆修、市府副發言人陳冠廷、花卉公司副董呂瀅瀅以及捷運公司董事長祕書周芳如，也都現身聚會。

據轉述，參與今晚聚會的海選遺珠，有些是醫師背景、有的來自竹科，還有人從美國費城專程飛回來參與，最年輕的是一名19歲的大學生，讓柯文哲得知後驚訝地問幕僚：「這麼年輕怎麼也跑來應徵？」一名從澎湖飛來台北參加活動的青年更熱情表達：「我願意自備糧草幫柯市長打選戰！」

據轉述，柯文哲一開場就現身與大家談話，柯表示，網路時代發達，甚至學校課程都可以上網直接學習，但面對面溝通還是很重要，他勉勵年輕人除了上網之外，應多出來走走看看，今天辦這場聚會目的也正是如此。談話結束後，他短暫與大家閒聊後，還與這些海選的遺珠一一合照。

柯文哲這批海選徵才只錄取3人，至於發言人一職，柯幕僚表示，目前仍在覓才中，待確定後對外公布。



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