民進黨護航大法官人事案 　陳水扁感嘆民主走回頭路

▲ 國民黨團舉行記者會痛批司法全面綠化。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會27日行使司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案投票，在民進黨多數立委優勢護航下全數過關，使得總統蔡英文任期內提名的總額超過2/3。對此，前總統陳水扁28日在臉書表示「這種中央權力的集中化，絕非民主進步的表徵」，並說「2020大選，已成一言堂的民進黨立院黨團，還能訴求再一次『完全執政』嗎？」

陳水扁表示，38年前，他第一次參選，和謝長廷、林正杰、康水木合組黨外聯合陣線，共同傳單寫的就是「民主要制衡，制衡靠黨外，有黨外就有進步」。當年警總時代的戒嚴統治，萬年國會只是國民黨以黨領政的表決部隊、橡皮圖章；在首都，國民黨直接官派台北市長，也控制台北市議會絕對多數的席次。從中央到地方都是一黨專政，完全看不到有力的監督制衡力量。

陳水扁說，為了防止絕對的權力絕對的腐化，台灣必須從威權走向民主，早日解除戒嚴，開放黨禁報禁，國會全面改選，省市長民選總統直選；不只議會要有強而有力的監督，透過政黨競爭與輪替，朝野相互制衡。除了行政立法司法三權分立的制衡，更要有媒體第四權的眼睛盯著看。

陳水扁指出，一再主張少數的聲音要能被聽見，政治權力不外分享不能一把抓，整碗甚至整桌捧去。「那隻看不見的手伸入國會，讓黨團只有一種聲音，仗勢國會多數而忽略諸如大法官等的人事提名應有不同意見的融合。這種中央權力的集中化，絕非民主進步的表徵。」

陳水扁說，4位民選總統只有他是少數執政，藉由行政節制與立法制衡，扁政府做的事情並不會比完全執政的歷任民選總統來得少。他最後反問，2020大選，已成一言堂的民進黨立院黨團，還能訴求再一次「完全執政」嗎？