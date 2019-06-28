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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

何家仰／郭董要給的獎金可以說不給就不給？贈與是怎麼回事

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▲▼禮物，送禮，贈與，贈送。（圖／視覺中國）

▲說好要送人的禮物，如果還沒送出去，也就是贈與物的權利未移轉，法律上是可以撤銷贈與而不給的。（圖／視覺中國）

贈與，這個法律行為在日常生活中可說是司空見慣，前陣子新聞上有關贈與的矚目案件，應該就屬鴻海公司與郭董戰將謝冠宏間的訴訟，其中工作獎金的200萬，被法院認定是贈與，而被鴻海撤銷，最後鴻海可以不用履行這200萬的贈與。為什麼說好要送的200萬，可以說不送就不送，這法律上的依據是什麼？

除此之外，在一般日常生活中，更常見的有父母年老，在過世前做財產分配的贈與。父母都希望子女會孝順，會照顧自己到終老，誰知最後財產送了，子女反而翻臉不認人，這時候能不能把財產拿回？

最近新聞有個「老翁贈子案」，案例事實大概是這樣：有個老翁，他的獨子口頭表示會孝順、照顧他，老翁為免他過世後由女兒與兒子共同繼承他所有財產，便將房地無償贈與獨子，但在簽訂不動產贈與契約時並未約定任何條件。之後老翁出車禍受傷了，雖然老翁每個月除了退休金外，名下不動產還有兩千多萬的價值，但想到獨子後來做的與先前所說的完全不同，根本未給扶養費，老翁認為兒子不孝，想要把房地拿回來（改編自臺灣新竹地方法院107年度訴字第1003號民事判決）。上述案件的問題，都涉及「贈與後反悔」的法律問題。

謝冠宏v.鴻海：還沒送的可以撤，已經送的就不能撤

平常我們送人家東西這種行為，在民法被稱為贈與契約，也就是「當事人約定，一方以自己之財產無償給與他方，他方允受之契約。」因為是契約關係，所以還是必須要雙方合意才有辦法成立。日常生活中常見硬塞錢或禮物給對方，其實法律上，受贈人也有不接受的權利。

我們送人家東西，贈與契約已經成立，後來反悔了行不行？民法告訴我們：「贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。其一部已移轉者，得就其未移轉之部分撤銷之。」所以原則上，還沒送的，也就是贈與物的權利未移轉，法律上是可以撤銷贈與而不給；但已經送出去的，贈與物的權利已經移轉了，法律上就不能撤銷了，也拿不回來。

簡單來說，法律的規定是：在贈與人真的送出去之前，還是保留給贈與人可以猶豫反悔的空間，但一旦送出去了，想要反悔拿回來，恐怕就沒那麼容易。

所以在最近鴻海公司與郭董戰將謝冠宏間的訴訟，工作獎金被認定為無償贈與。歷審法院之所以對於工作獎金到底要不要還，見解不同，就在於地方法院認為鴻海公司已經製作薪資表交付給謝冠宏，認為「已經送了」，所以按照我們上面的原則，要反悔，沒那麼容易；但高等法院與最高法院認為，其實這新台幣200萬的工作獎金根本還沒送出去，這200萬根本還沒移轉，鴻海公司當然還能反悔不給。

例外：公證過或屬於道德義務的，還沒送也不能反悔

雖然原則這麼說，但有原則就有例外。例外是什麼呢？對於「還沒送的可以不要送」的這個大原則，同樣民法有規定例外，就是「經公證的贈與」跟「為履行道德上義務而為贈與」這兩種情況下，雖然還沒送出去，贈與物的權利也還沒移轉，但法律上還是無法撤銷，不能說反悔就不要送。

經公證的贈與，就是把贈與契約拿去法院或找民間公證人公證，這在有些成立贈與契約跟贈與物權利移轉間時程會拖很長的情況下，贈與契約有無經公證就會很重要。

像是在不動產贈與契約，因為在贈與契約簽訂後，還要跑稅務跟地政機關登記移轉，時間會拖很長，不是三兩天就能辦好。大家也知道，有時贈與就是一時衝動，時間拖越久、變數越大，所以站在受贈人的立場，為了確保贈與契約可以實現，避免贈與人在這段期間反悔，比較穩當的做法就是把贈與契約拿去做公證，才不會程序跑到一半時，贈與人反悔而撤銷贈與。

這種在夫妻間贈與或者父母對子女間的不動產贈與非常常見，都是為了怕在這段期間可能會節外生枝，贈與人突然反悔不履行，所以會先把契約拿去公證確保契約之後可以被履行。

另外，所謂的履行道德上義務而為的贈與，舉例來說，像是非家長家屬關係的叔姪間的零用錢（對無扶養義務親屬所為的贈與），或狗狗走失被路人撿回來，飼主出自感謝說要給謝禮（對無因管理人的贈與），或一般禮尚往來相互贈禮的情況等，在這種履行道德上義務而為的贈與的情況下還要撤銷，坦白說有點不夠「道義」，所以法律基本上不讓這種贈與類型可以撤銷，因此即便還沒送出去，還是要履行。

窮困抗辯權：自己都活不下去了，要怎麼送你？

那如果是「經公證的贈與」或「履行道德上義務而為的贈與」，是不是就一定得硬著頭皮送？民法規定：「贈與人於贈與約定後，其經濟狀況顯有變更，如因贈與致其生計有重大之影響，或妨礙其扶養義務之履行者，得拒絕贈與之履行。」

這稱為贈與人的「窮困抗辯權」，白話點說就是：「我自己生活都過不下去了，要怎麼送你？」法律也是有考量這種情況，所以認為在這種情況下，就算是「經公證的贈與」或「為履行道德上義務而為贈與」，還是可以拒絕履行。但要注意的是，窮困抗辯權僅限於「還沒送出去」的情況，如果已經送出去了就沒輒了。

附負擔的贈與：已經送的還能再拿回來

「已經送的，不能拿回來」這件事，有沒有例外呢？民法規定：「贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與。」所謂「附負擔的贈與」，指的就是使受贈人負一定給付義務的贈與。

所以在父母希望子女可以孝順的情況下所為之財產贈與，一般都建議可以在贈與契約訂立時，附加這些有負擔的附款，比如：多久要來探望一次，或是每個月要給父母多少錢等等，這樣才能在已經送出去的情況下，而子女沒有履行這些負擔的時候可以反悔來撤銷贈與。

忘恩負義條款：贈與撤銷的最後守門員

不過在實務上，很多時候父母在給子女財產贈與時，都不見得有做上述附負擔的贈與，最後房子、土地或現金都給出去了，才發現子女根本跟當初說的不一樣，翻臉不認人，這時能怎麼辦，能不能把給出去的東西要回來？其實除了上述附負擔的情況之外，還有兩種情況可以撤銷贈與。

一種是受贈人對贈與人或贈與人的配偶、直系血親、三親等內旁系血親或二親等內姻親，故意做了違反刑法上的行為，像是殺人、傷害等。另一種情況是當受贈人對贈與人依法有扶養義務，而受贈人沒有扶養贈與人時，贈與人可以撤銷贈與。所以在子女拿到財產就落跑，對父母不聞不問，恐怕就產生「有扶養義務而不履行」，這時父母便可以撤銷贈與。

話雖如此，但在認定所謂子女對父母是否「有扶養義務而不履行」，就要先考慮子女究竟有沒有扶養義務的問題，考量點就是：父母能不能維持生活？

實務上，有時父母身心還算健朗，就算贈與房地給子女後，財產還是一籮筐，沒有不能維持生活的狀態，法院可能會認為父母這時根本就不需要子女扶養，子女這時沒有「扶養義務」，那父母自然也就不能撤銷贈與。最後變成父母沒法反悔，只能怨嘆法律不公的尷尬狀態。因此，建議父母們在與子女訂立贈與契約時，最好設有負擔，講清楚說明白，這樣在子女沒有按照附負擔的贈與契約履行時，就可以直接撤銷贈與。

老翁贈子案：不符合忘恩負義條款，無法撤銷贈與

最後我們回到前面提到的老翁贈子案來做個總結。在老翁贈子案中，因為在簽訂贈與契約時並未附有負擔，無法被認定是「附負擔的贈與」，當然就無法依照我們上面所說的「附負擔贈與而不履行」的這個例外，請求子女返還贈與物。如此一來，就須回歸到原則—已經送出去的，就無法再拿回來了。

當然大家會感到很疑惑，獨子沒有扶養老翁的行為，是不是符合「對於贈與人有扶養義務而不履行者」，而可以主張撤銷贈與？確實，老翁若有「不能維持生活的情況」，按民法規定，這個獨子（直系血親卑親屬）應該要負擔扶養義務，未給付扶養費可能會被認為是「對於贈與人有扶養義務而不履行者」，但法院發現老翁除了每個月有退休金外，名下不動產還有兩千多萬的價值，沒有「不能維持生活」而需要扶養的情況存在。因此，雖然子女不孝，但卻沒有辦法符合忘恩背義條款的要件，結果無法主張撤銷贈與。

為避免紛爭，除了在贈與時就應思考再三外，最好還是對相關法令有所了解，並且白紙黑字簽訂契約，在贈與時附有負擔，才能盡量防範於未然；否則若結果與原本期待有所落差時，最後僅能徒呼負負，後悔不已。

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