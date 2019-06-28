員林「7顆火龍果」電線桿上冒出　農業處：生命力強勁

▲有民眾納悶，火龍果怎麼會長在那邊（圖／彰化人彰化事授權）



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《彰化人彰化事》粉專25日在臉書發文，有民眾發現在彰化員林市浮圳路二段一根電線桿頂端竟長出藤蔓，還結出7顆的火龍果，令人嘖嘖稱奇。對此，電線桿對面的檳榔攤老闆表示，大約5年前，發現上面有綠色藤蔓，它的底下的根部很久以前就斷掉，沒想到今年竟然會開花長出果實，也好奇沒有土沒有水，到底怎麼活下來的。農業處技正推斷，有可能是大風將枝條吹至電線桿上，進而沿著電線杆攀爬生長，並且生命力強，才會出現火龍果生長在頂端的奇景。





▲一顆顆紅通通的火龍果長在電線桿上（圖／彰化人彰化事授權）



電線桿對面的檳榔攤陳姓老闆說，5年前就有注意到，有火龍果的氣根附著在電線桿上，可能是小鳥叼來的也有可能是風出來的，攀附在電線桿上，但不知從何開始氣根已經斷了，但還能有可能是靠著雨水跟露水，在頂端持續生長，感到大自然的生命非常的奧妙。他還說，要不是火龍果長在別人家的土地上，不然「我就摘來上網拍賣了」。有很多人站在大太陽底下拿著手機，不斷的朝火龍果拍照。路過的王姓民眾表示，真的很奇怪，怎麼會在電線桿上長出火龍果，還長了好幾顆。



臉書《大員林生活圈》也有網友PO照發文，吸引其他網友蓋樓留言，「火龍果命很硬，支條隨手一丟有土紮根，有露水就能活起來了」，大家都想揪團去看奇妙景象，不過屋主也說「謝謝社友提醒，我們也沒發現到，因為長在電線桿上為了安全起見，請大家不要來摘取，避免發生危險」。



《ETtoday新聞雲》記者致電給西東里里長詢問此事，但對方透露並不了解情況。最後記者連絡上彰化縣政府農業處的技正，他推斷可能是大風將枝條吹至電線桿頂端，進而沿著電線桿攀附生長，再加上火龍果的生命力強勁，才讓枝條攀附在頂端開花結果；雖然也有另一種可能是鳥類銜叼枝條上去，但是可能性比較低。







▲電線桿上長出火龍果。（圖／記者唐詠絮攝）



另外，根據台南區農業專訊第85期指出，由於火龍果屬於攀附性的仙人掌科植物，生命力非常強韌，就算隨意棄置田邊都能發根生長，因此商業栽培幾乎都是利用扦插方式進行繁殖，嫁接及種子繁殖則多應用於育種及品種更新。



火龍果又稱作紅龍果，正確名稱叫做仙人掌果、量天尺果，為仙人掌科三角柱屬或蛇鞭柱屬的植物果實。外觀呈橢圓形，多為紅色或黃色，原產於中美洲熱帶，由南洋引入台灣，再經台灣當地改良後，引進海南省及大陸南部廣西、廣東等地栽培的植物，因外表肉質鱗片和蛟龍外鱗而得名。



▼火龍果生命力驚人。（影片授權／彰化人彰化事）

