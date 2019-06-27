對外支付專利費60億美元「美企佔8成」　華為：勿將知識產權政治化

▲華為今日在深圳總部發布白皮書。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸電信巨擘華為27日在深圳總部召開新聞發布會，發表《尊重和保護知識產權是創新的必由之路》的白皮書，呼籲勿將知識產權政治化。華為首席法務官宋柳平表示，在對外支付60多億美元的專利費中，有將近80%都給了美國企業，而未來不會將其專利組合「武器化」。

據《環球網》報導，宋柳平在發布會上提到，知識產權是受到法律保護的私有財產，而華為主張透過法律程序來解決糾紛；不過，在過去30多年的經營發展中，卻沒有一起案件被法庭認定，存在惡意竊取知識產權的行為，更沒有因此被法庭判決承擔賠償責任。

宋柳平強調，如果知識產權淪為政客的工具，將會降低人民對專利保護制度的信心；除此之外，「如果某些政府選擇性剝奪一些公司的知識產權，更會摧毀全球創新的根基。」

▲宋柳平表示，願意繼續與全世界分享5G技術成果。（圖／翻攝自《觀察者網》）

白皮書的內容中，除了介紹華為公司在創新與知識產權保護上的實踐與貢獻之外，也提到，公司累計對外支付的專利費用超過60億美元，其中，美國企業就佔了將近80%。宋柳平指出，華為一項對知識產權採取合作、尊重的態度，「即使有些國家的客戶沒有直接購買我們的產品，他們也能使用這些核心專利。」

宋柳平強調，華為會照公平合理的無歧視原則，與各廠商、運營商進行專利許可，以及授權部分的討論，不會將其專利組合「武器化」。最後，他也表示，「華為願意與全世界，包括美國公司和美國消費者，繼續分享5G等技術成果，促進產業發展和人類進步。」