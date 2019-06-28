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高雄競爭力跌出10名外！　新團隊：調查數據為「前朝分數」

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

2019《遠見》雜誌縣市競爭力調查結果，高雄市由之前的第8名降至第12名，競爭力相關數據，呈現了衰退的現象。不過高雄市新聞局指出，調查數據以去年2018年統計數字為主，從今年度韓國瑜市長上任後，這半年來全力打拚，有多項亮眼政績，今年度會全力衝刺，打造亮麗高雄。

高市府表示，這次遠見雜誌調查九大面向之「縣市總體競爭力大調查」，是統計去年2018年政黨輪替前市府團隊的各項重要指標數字，高雄市由之前的第8名降至第12名，競爭力相關數據，呈現了衰退的現象。

另外，依據這次遠見雜誌的評比調查說明顯示，相關調查數據以去年2018年統計數字為主（部分項目也為2017、2016年），而高雄市在這次調查九大面向的競爭力總排名，由之前的全國第8名落至第12名，高雄市去年縣市競爭力相關數據呈現衰退的現象。

▲▼韓國瑜拜會立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

高雄市府表示，高雄市在「經濟與就業」、「環保與環境品質」2面向全國排名較去年皆進步2名，而在「生活品質與現代化」、「社會福利」、「地方財政」3面向，則是退步較多的地方，市政具有延續性，好的部分市府將努力維持、不足的部分也將積極檢討改善。

在「生活品質與現代化」面向，與民眾生活息息相關的道路交通方面，截至今年5月已完成鋪平路面面積179萬平方公尺（較去年同期增加54%），拆除5座橋梁。

在「社會福利」面向，高市府持續佈建長照據點，108年度長照累計佈建目標為48個案管理單位，207個巷弄長照站及689個長照特約單位；推動「珍珠計畫」，協助未成年懷孕及未成年父母支持照顧；首座世代中心—梓官社區公共托育家園於今年4月份揭牌。

「地方財政」面向，108年2月地方稅實徵淨額，較上年度同期成長6.3%；本市首件公辦都更案今年3月簽約，招商引資金額約20億元；地方政府唯一連續四年獲財政部頒發促參招商卓越獎。

在「經濟與就業」面向，今年元宵的愛河燈會吸引逾409萬人次參加，成長36%，其產值約新台幣45.5億元，成長46.77%。今年1-5月高雄觀光旅館住宿人次77.5萬，較去年成長20.69%。

在招商引資部分，新市府團隊上任迄今，本市農漁產花卉外銷訂單金額達新台幣93.9億元，企業投資洽談金額達新台幣3,600億元，目前已投資金額達新台幣700億元，新增超過6,000個就業機會。

「環保與環境品質」面向，截至目前本市二行程機車淘汰數11,706輛，為全國第一；興達電廠降載減煤部分，減少生煤使用101萬公噸、減少汙染排放2,456公噸；空氣品質指標（AQI）良率提升至69.3%（較去年同期提升6.1%）。

高市府表示，新市府團隊才上任半年，會持續努力進步，未來會全力改善市政。而28日上午11點，高雄市政府也將帶領局處首長向市民報告14項施政亮點，以及說明施政績效和未來重點規劃。

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關鍵字：高雄,遠見

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