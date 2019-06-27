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照顧醉女起色心！她「嗯嗯」動不了被偷摸　噁男賠50萬獲緩刑

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲高雄一名游姓男子趁一名同行的女子不勝酒力對她上下其手。（示意圖／翻攝pixabay）

地方中心／高雄報導

高雄市一名游姓男子赴酒局結識同行的女子小淇（化名），在酒飲狂歡後小淇不勝酒力，游男便向友人表示願意留下來照顧小淇，卻趁獨處時對她上下其手。高雄地院依乘機猥褻罪判游男有期徒刑1年，但游男不服上訴，指稱已與小淇調解；經高雄高分院審理，維持原判決，宣告緩刑3年且須接受法治教育課程4次。

判決指出，游男和小淇在2017年10月3日應友人邀約，與一群人上酒館、KTV唱歌飲酒到凌晨，小淇不勝酒力不斷作嘔，這時游男表示自願留下來照顧小淇，還說「不會對她怎樣」。小淇則說，當時有聽到游男會留下來照顧她，但因酒醉意識模糊完全動不了，沒想到睡夢中突然感覺到有人在摸她私密處及胸部，還拿她的手去摸男性私處。小淇說，當時講不出話，只能搖頭發出「嗯、嗯」的聲音。

到了隔日，小淇傳訊質問游男，「我一直搖頭一直叫，為什麼你不停下來，你連一句道歉都不用嗎？」游男則回對不起，直說當晚互動很開心，加上酒經催化，讓他有不尊重的舉動，感到很抱歉。他說「我真的很後悔，也很對不起，讓妳感覺到不舒服，我不敢奢求妳的原諒，但真的很對不起」。

小淇提到，事發後的一個月幾乎不太能吃飯，睡覺會做惡、驚醒，導致她工作必須請假，還因感到恐慌去身心科看診。她還說，「我希望他可以承認自己做過什麼事。」

游男一審當庭否認犯行，辯稱沒有對小淇猥褻，但法官審查相關物證、人證，認為游男犯罪事實明確，依趁機猥褻罪判他有期徒刑1年，對此游男不服上訴，指稱已和小淇調解約定賠償50萬元；高雄高分院認為原判決無不妥，但考量游男犯案情節等，宣告緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並接受法治教育課程4次。

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關鍵字：高雄,喝酒,身心科,惡夢,恐慌,猥褻

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