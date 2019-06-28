瘋電影／靠譜歌王　當這個世界沒有披頭四

文／賴賴

瘋言瘋語：

看完電影翻找了一下紅髮艾德的資料，發現電影的主角似乎有些紅髮艾德出道的影子，而整部電影很明顯的就是在向披頭四致敬，當我們不再關注或記憶那個曾經有披頭四的年代，就像沒有可口可樂，沒有菸，沒有哈利波特一樣，有一點點索然無味，但是好險我們所處的世界可口可樂、哈利波特仍然存在，電影流暢好看，音樂好聽，小鎮裡的青年期待發光發亮。

電影的主軸丟出一個議題，你要名利掌聲榮華富貴，還是擁有一個真心最愛在身旁，這兩樣東西取何者？那些藝術家為何總是電力十足美女環繞？藝術工作者是孤獨的修行人，在創作過程中，沒有方向沒有導引無法糾錯，只能靠自己的心腦自相討論，一磚一瓦的堆砌，有人塊有人慢，然後砍掉重練，不斷重複，所以不論是你聽到一首歌曲或是看到一幅畫作甚至看完一部電影，那都是集合了大量的孤獨修行人所完成的誠意，而有幸我們曾經擁有披頭四天籟般的音樂，陪伴我們度過許多時光，如果還不認識他們，可以找出來聽聽。

心靈雞湯般的營養電影。

片 名：靠譜歌王

英文名稱：Yesterday

類 型：音樂/歌舞、劇情

上映日期：2019-06-28

片 長：116分鐘

導 演：丹尼鮑伊(Danny Boyle)

演 員：莉莉詹姆斯(Lily James) 、 安娜德哈瑪絲(Ana de Armas) 、凱特麥金儂(Kate McKinnon)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

奧斯卡金像獎導演得主丹尼鮑伊（《貧民百萬富翁》、《史帝夫賈伯斯》）和知名編劇李察寇蒂斯（《愛是您·愛是我》、《新娘百分百》）聯手推出全新喜劇《靠譜歌王》，主要演員由莉莉詹姆斯（《媽媽咪呀!回來了》、《玩命再劫》）、希姆許帕托（BBC電視劇《東區人》）和凱特麥金儂（《週六夜現場》、《老娘也要當間諜》）。



敘述一名沒沒無聞的平凡男子傑克，在一次全球大停電時發生車禍，醒來後發現全世界的每個人都忘記了「披頭四」樂團，因此，他開始唱起「披頭四」的經典名曲，沒想到竟讓他一夕間爆紅成為眾人矚目的焦點。

▲一切故事都從紅髮艾德把這個鄉村青年歌手挖掘出來開始。

▲當這個世界披頭四不存在，而唯一聽過披頭四歌曲的只有他。

▲他竊取了披頭四所有成名曲，良心卻不斷譴責著自己。



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