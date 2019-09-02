瘋電影／使徒行者2諜影行動　來世還要做兄弟

文／賴賴

瘋言瘋語：

中國的電影真的式蓬勃的發展，有廣大的市場，所有的投資者都願意投資這的公產葉，這是如果只是香港資金所無法完成的，凡事必有兩面，哀，希望香港能夠逢凶化吉，一切轉吉祥，不論任何人都不要受傷，貴人相助善緣具足一切圓滿，這應該在最後說，但是看完電影有非常強烈的感觸，這種規格的電影，若非中國資金絕對無法完成，而理想裡面總是有犧牲，事緩則圓，這部電影好看。

由於中國法令規定，所有的犯罪、打鬥都不可能在中國所屬土地中拍攝，因為中國不會有這種事情發生，所以想看動作片，所有的拍攝都必須遷移到境外，於是這次看到了緬甸大金塔以及西班牙追車驚險，還有鬥牛的逼真電影特效，實在很好萊塢，通常電影到了續集，多半是要收成了，所以第二集不會再堆出如此雄厚資金拍攝，使徒刑者卻不然，滿滿的誠意拍出這部，前所未見的中國好萊塢動作片，除了ENDING實在很童話以外，很好看說。

劇本還帶出了一個重點資訊～童兵訓練營，把恐怖份子的元素置入，使悽慘人生更添加悲壯感，這是結局設定最大的成功點，就動作娛樂而言，三個男人的故事安排得很恰到好處，所以即使沒有太多卡司也不覺空洞，非常推薦。



片 名：使徒行者2諜影行動

英文名稱：Line Walker The Movie

類 型：動作、劇情

上映日期：2019-08-30

片 長：01時38分

導 演：文偉鴻

演 員：張家輝(Nick Cheung) 、 古天樂(Louis Koo) 、吳鎮宇(Francis Ng Chun Yu)

國 家：中國

語 言：粵語

發行公司：華映



劇情大綱

香港鬧市發生嚴重交通意外，刑事情報科（反恐）警司葉國帆（吳鎮宇 飾）和總督察程滔（張家輝 飾）逮捕一名女駭客姚可儀。保安部警司井進賢（古天樂 飾）認為葉國帆和程滔的逮捕行為非常可疑，向警務處處長要求禁止兩人插手案件。



調查範圍擴展到緬甸和西班牙，井進賢和程滔在多次的合作中產生矛盾，而在葉國帆的眼裡，這兩個人忠奸難分，警界高層則是認為葉國帆顛倒黑白，懷疑大量黑警滲入警隊多時，需深入某神秘組織調查事件。可是，警隊內人人皆有可疑，從女駭客的口供裡也帶著誤導性，警隊高層更覺得霧裡看花，不曉得誰正誰邪……

▲警隊裡有黑警、臥底和雙面諜。

▲到緬甸緝凶，飛車戲狂噴。

▲西班牙被鬥牛撞。



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