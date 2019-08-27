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瘋電影／怎麼就，結婚了　不要逼小孩結婚也不要催問

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文／賴賴

▲▼怎麼就，結婚了。（圖／車庫娛樂）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，很少女漫畫感的一部喜劇片，談不上愛情，因為男女主角並不相愛，兩造皆是有所目的性的結婚，男為財，女為擺脫逼迫，而簽了合約婚姻的假結婚，過程頗有趣，很適合打發時間的輕鬆娛樂片。

這部電影最大的賣點應該是出資的老闆，因為是由男神李政宰、鄭雨盛聯手監製，且還驚喜突客串！而過程也是兒戲感很重，卻有著深刻的內涵，感覺日本韓國都是女人拉警報的社會型態，結婚是一件非常重要的人生決定，這部分台灣可能比較美式，但整體電影還是有深刻的涵義，這樣逼迫下的婚姻到底意義在哪裡？

不錯看的喜劇安排。

片　　名：怎麼就，結婚了
英文名稱：Trade Your Love
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2019-08-09
片　　長：01時28分
導　　演：朴浩贊 、 朴守珍(PARK Soo-zin)
演　　員：金東旭(KIM Dong-wook) 、 高聖熙(KO Sung-hee) 、 鄭雨盛、 李政宰 、 黃寶羅 、 廉晶雅(YUM Jung-ah) 、 金義聖 、 林藝真 、 趙宇振 、 柳承穆
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：可樂電影


劇情大綱

過年不想再被親戚逼問催婚！”假結婚”可能是個好方法？
婚姻不是為人生下一個逗點，而是加上括號…

為了獲得父親財產及個人自由而計畫結婚的航空公司小開成碩（金東旭 飾），和為了逃離母親及繼兄壓力尋找自己人生而選擇結婚的前田徑運動員海珠（高聖熙 飾），兩人一拍即合，為了各自的目的而選擇假裝一起生活、以3年為期限的「合約結婚」。

藉此不僅希望擺脫父母的干預，而且還分別希望進行著自己真正的未來規劃。成碩打算和他的情人及孩子一起逃跑，海珠則計劃結婚後開始在國外展開新的職業生涯。然而，他們的家人對他們結婚消息的興趣超過了他們的期望，他們近乎無瑕的計劃開始逐漸失控…。

韓國兩大男神李政宰、鄭雨盛為提攜新銳導演，首度聯手監製並驚喜客串本片，除了是《失控隧道》製作團隊絕妙結合催婚時事打造都會愛情喜劇，更請來兩人經營的Artist Company經紀公司旗下演員們力挺加盟演出，共鳴度百分之百、勢必引發適婚年齡朋友強大共鳴的寫實喜劇，宛如當代婚約的韓版《絕配冤家》。金東旭繼在全亞洲賣座的《與神同行》後交出令人耳目一新的喜感演出，搭配韓國電視劇女王高聖熙，兩人絕佳默契演繹這部今年七夕情人節唯一韓片約會首選，告訴你/妳愛情不會是王子與公主，真相是結婚與契約，或許還有一點點..親友的壓力？

▲▼怎麼就，結婚了。（圖／車庫娛樂）

▲父親再娶，花花公子的大兒子被邊緣化，而財產繼承成為鬥智賽。

▲▼怎麼就，結婚了。（圖／車庫娛樂）

▲趙宇振和女主一夜情後，不可自拔。

▲▼怎麼就，結婚了。（圖／車庫娛樂）

▲拍攝婚紗照現場，花花公子有妹到場監視。


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關鍵字：瘋電影,怎麼就，結婚了,賴賴,金東旭(KIM Dong-wook),高聖熙(KO Sung-hee), 鄭雨盛,李政宰

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