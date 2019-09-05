瘋電影／牠 第二章　魯蛇要致勝必定靠團結

文／賴賴

瘋言瘋語：

牠在第一集創下口碑佳績，沒有一位大明星出線，七個小孩走出兒童超級聯盟感，而核心價值在於親情，不但有驚喜，也非常驚嚇。這次導演花了兩個小時在交代所有卡司在第一集之後的心路歷程，其實對於已經把第一集忘得差不多的個人，觀影時有感覺到些許吃力，不過恐怖的電腦特效安排頗多，對愛恐怖片的觀眾而言，很有誠意。

在27年後的瑞德鎮，一開始就有強大的驚喜，個人最愛的加拿大天才童星導演Xavier Dolan竟然跑來客串，是多大的面子呀，而且還…..(不劇透)，單就卡司部分也算是誠意滿滿的請來大排撐票房，電影很長，最好不要喝太多飲料唷。

這是第二章，看不出來還可以在有續集，喜歡恐怖特效的觀眾，不會失望。

片 名：牠 第二章

英文名稱：It: Chapter Two

類 型：恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2019-09-05

片 長：169分鐘

導 演：安迪馬希堤(Andy Muschietti)

演 員：詹姆斯麥艾維(James McAvoy) 、 傑維爾伯特(Javier Botet) 、 潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain) 、比爾史卡斯加德(Bill Skarsgård) 、 比爾哈德爾(Bill Hader)

國 家：加拿大、美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

導演安迪馬希堤再度集結了少年版與成年版的魯蛇俱樂部成員，為了小丑潘尼懷斯，他們在27年後重回故鄉德瑞鎮。預告從貝芙莉(潔西卡雀絲坦 飾)回到德瑞鎮的故居畫面開始，赫然發現小丑潘尼懷斯並沒有被消滅，牠在27年後又回來了，正如同這個小鎮的歷史，每27年邪惡力量就會再度甦醒。

於是各奔東西的魯蛇們在闊別了多年之後，再度回到這個讓他們充滿夢靨的故鄉，一同勇敢面對小丑潘尼懷斯。

▲27年沒見的老朋友相見歡，可惜一人沒到。

▲惡魔又出線來吃小孩了。

▲回到童年基地，五味雜陳。



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