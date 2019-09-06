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瘋電影／偵兇　不要隨便傷害別人的子女下場會很慘的

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文／賴賴

▲▼偵兇。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：


這是義大利版的「佈局」，看過很久了，其實實在是很好看，所以每版都看過，韓國版幾乎是看不大出來跟佈局有啥關係，而義大利版則是以雙胞胎之姿出線，電影流暢節奏緊湊，所以在看到前面三分之一就把劇情都想起來了，但還是好看。

這部電影最大的成功點在於父母的親情，只有父母對於子女的付出，會如此精深，尤其是害死孩子還栽贓其身，真是忍無可忍，也因這種光速令人發火且感同身受的情緒帶動，這對高智商的父母實在大快人心，難怪看幾遍都不厭倦。

再看都有檢視效果，所以說這部劇本實在完美。

片　　名：偵兇
英文名稱：The Invisible witness
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2019-08-23
片　　長：01時42分
導　　演：史蒂芬諾莫迪尼(Stefano Mordini)
演　　員：里卡多史卡馬西奧(Riccardo Scamarcio) 、瑪麗亞佩亞多(Maria Paiato) 、費比奇歐班提佛格里歐(Fabrizio Bentivoglio)
國　　家：義大利
語　　言：義大利語
發行公司：海鵬


劇情大綱

眼看倒數三小時，他不得不托出實情…

傑出企業家安德亞諾多利亞，有天一覺醒來，竟發現自己身處某飯店房間裡，房門上鎖著，躺在身旁的，則是早已沒有呼吸的情人女攝影師蘿拉，以及散落一地的鈔票。而他人生的最大噩夢，卻自此展開…。

多利亞被檢方以謀殺罪起訴，為證明自己的清白，他聘請了大律師維吉妮雅費拉拉來為自己辯護，費拉拉以從未輸過一場官司而聞名，並將極力捍衛他的清白，證明他是無罪的。

就在關鍵證人的突然出現以及即將到來的庭審，迫使安德亞諾多利亞與維吉妮雅費拉拉，必須在三個小時內，擬好辯護策略並尋找無罪證明。在無路可退的情況下，安德亞諾多利亞被迫只好托出實情…。

▲▼偵兇。（圖／yahoo）

▲路上撞死人，到底是誰決定不救的。

▲▼偵兇。（圖／yahoo）

▲受害者的老父母，不但失去兒子，還要忍受兒子被誣賴入罪貪汙。

▲▼偵兇。（圖／yahoo）

▲幹練的女律師套出所有真相。


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