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瘋電影／第九分局　感同身受去理解好兄弟

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文／賴賴

▲▼ 第九分局。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

如果不是邱澤主演，真的不敢貿然就跑來看試片，加上有甲上老闆陳可辛導演的加持，想必以綜藝出身的全能老闆出資，為自己兒子打造的電影，初試啼聲的電影成績單，憑良心說：好看，雖然有許多進步的空間，但是整體感是好看的，劇本很出色，帶出許多農曆七月鬼月民間信仰中，沒有完整傳遞的訊息，那是我們對待已往生好兄弟的態度，而這部電影不僅具備教育內涵，劇情也流暢好看，過程無尿點，很難得台灣電影的品質裡，可以顧慮到觀眾感受的，難怪陳可辛導演願意接發行。

演員部分無可挑剔，全都到位且溫貞菱的濟公太生動，澎恰恰也有穩住場面的功能，而邱澤完全已經掌握電影男主魅力與演技收放自如，劉奕兒夠漂亮，四平八穩且出色的選角安排。

嚴格來說王導演雖然年輕，敘事卻扎實飽滿，若真要挑剔是鏡頭語言不夠細膩，分鏡比較電視影集，而演員的妝實在有點可怕，鏡位、燈光都差強人意，打鬥的部分看得出以動態攝影來彌補拍攝動作戲經驗不足，而最後感覺也應該是錢花完了，不論如何，都還是會期待下次王導的作品，以第一次執導戲院電影，這樣的水準，是不錯的了。

就算是買票進院都不會有「只是要支持國片」的行善心情，這是一部很值得觀賞的好看電影，雖然說是鬼片，卻一點也不可怕，看完還會心暖暖的離開，相當推薦。

 


片　　名：第九分局
類　　型：動作、奇幻、喜劇
上映日期：2019-08-29
片　　長：01時35分
導　　演：王鼎霖
演　　員：邱澤 、 温貞菱 、 劉奕兒(Eugenie Liu) 、 澎恰恰
國　　家：台灣 
語　　言：國語
發行公司：甲上


劇情大綱

地上辦不了的案 就交給地下的我們！

天生有靈異體質的菜鳥警探陳家豪(邱澤飾)，充滿正義感、想打擊犯罪卻因分不清人鬼頻頻鬧出烏龍。一場出勤意外，他連累了搭檔學長殉職而被迫離開警局，在老鳥警探老張(澎恰恰飾)的協助下，陰錯陽差加入地下的神秘警察組織「第九分局」。

「第九分局」專門處理地上辦不了的懸案及各式靈異案件，阿豪開始和老張、有通靈能力的學姐小雪(温貞菱飾)學習用桃木傘、香架、聖水槍等獨門法器抓惡鬼。某日，社會線記者如心(劉奕兒飾)請求協尋友人神秘死亡的真相時，他們也意外捲入了一宗震驚社會的連環殺人命案…
 

▲▼ 第九分局。（圖／yahoo）

▲溫貞菱的通靈體質，在濟公上身和自己，兩種演技進出自如。

▲▼ 第九分局。（圖／yahoo）

▲看得出來邱澤有練過，只不過場地太窄，看不大過癮。

▲▼ 第九分局。（圖／yahoo）

▲劉奕兒的真實身分，使整部戲有了高潮爆笑點。


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