跟著日本女生透過「吊帶連身褲」打造風格穿搭

在銜接換季時刻，如何才能順利製造理想的衣著樣貌呢？推薦大家選擇日本女子圈人氣逐漸高漲的「吊帶連身褲」來呈現！

從基本款吊帶長褲延伸的時髦輪廓，V 領線條或方形領口剪裁都是本季常見的吊帶連身褲變化款。想跟上近期日本街拍最常出現的吊帶褲穿搭，就從以下 4 種風格開始參考！

平口上衣 + 吊帶褲



結合民族風元素的吊帶牛仔褲，在腰間透過鬆緊帶造型不僅能使身形顯高顯瘦之外，選搭平口上衣打造率性輕鬆的意象，簡單搭配平底拖鞋或涼鞋就很好看。

背心 + 吊帶褲



清爽風格的白色吊帶連身褲，在春夏時穿著不僅能顯現舒適好感，以全身同色調的穿搭方式，像是選擇白色背心與球鞋，瞬間讓衣著視覺提升出明亮感受。

Tee + 吊帶褲



寬鬆感連身褲款結合工作風的剪裁，使整體增添一股隨性的休閒氣息，混搭素面 Tee 再加上貝蕾帽和手拿包，便能讓造型度完整更高，同時營造出豐富層次的視覺印象。

透膚外套 + 吊帶褲



特殊設計的皺褶領口，讓細節連結出衣著十足的注目度。當懶得想搭配時，只要單穿吊帶連身褲即能詮釋理想 Look。另外選搭透膚短版外套，不僅可以防曬更能傳達多層次的日系風格。

Photo : WEAR

Text : Layla

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