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Fragment design攜手FRUIT OF THE LOOM 發佈三件式包裝 T-shirt

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▲FRUIT OF THE LOOM 。（圖／FACY提供）

由 藤原浩(Fujiwara Hiroshi) 一手打造的複合式生活概念店鋪「THE CONVENI」，藉由“便利商店”作為概念發想並與眾多知名日本品牌聯乘合作如 Wtaps、NEIGHBORHOOD、DESCENDANT、VANQUISH 等...共同推出於“便利商店”常見的小物配件，甚至是服飾系列。廣泛的販售項目更是令人咋舌，環保袋、電池、文具、雨傘、零食至礦泉水無所不包。

Fragment x FRUIT OF THELOOM ®

▲FRUIT OF THE LOOM 。（圖／FACY提供）


在歷經許多驚艷的聯乘合作後，本次藤原浩(Fujiwara Hiroshi)依舊循著品牌一貫的合作模式，宣布將與擁有 160 年歷史的美國品牌 FRUIT OF THELOOM® 合作推出 三件式 T-shirt。1851 年於肯塔基州創立的 FRUIT OF THELOOM® 對於棉料素材及織物製造的著重，成為世界知名內衣及服裝製造的佼佼者，而本回發售的三件式 T-shirt 包含黑白兩色及三種不同款式，皆將辨識度超高的 Fragment 閃電標誌注入 FRUIT OF THELOOM® 品牌視覺之中，成為今年最吸睛的聯名款式之一。目前該三件式包裝 T-shirt 已於銀座「THE CONVENI」上架販售中，有興趣的的讀者朋友不妨多多留意。

▲FRUIT OF THE LOOM 。（圖／FACY提供）

▲FRUIT OF THE LOOM 。（圖／FACY提供）

▲FRUIT OF THE LOOM 。（圖／FACY提供）

▲FRUIT OF THE LOOM 。（圖／FACY提供）

Photo : THE CONVENI


Text : Wei Chang

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關鍵字：FACY, FACY Men's, Fragment Design, FRUIT OF THE LOOM

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