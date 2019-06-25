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小米手環4繽紛亮相　搭0.95吋AMOLED螢幕、更精準偵測運動模式

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▲▼小米手環4。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米手環4。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

小米今（25）日舉辦2019小米港台夏季新品發佈會，活動中除了推出小米9T手機機款外，還推出了小米手環迭代產品「小米手環4」，第四代的手環產品首度加入了彩色顯示螢幕，且相較於上一代的手環僅搭載三軸加速感應器外，小米手環4還增加了三軸陀螺儀，讓手環可自動判斷使用者的運動方式，從而做為更精準的運動紀錄。

▲▼小米手環4。（圖／記者邱倢芯攝）

小米手環4擁有0.95吋AMOLED螢幕，且螢幕還全面升級為2.5D耐刮玻璃面板，以提升面板觸控靈敏度；且小米手環4最高亮度可達400尼特（nit），用戶即便是在烈日下依然可清楚地查看手環上的內容。

第四代的小米手環依然秉持著過去的輕便設計，機身整體僅有22.1克，本次推出了四款腕帶配色，分別是石墨黑、熱力橙、深空藍和酒紅等四色；值得注意的是，小米手環4與小米手環3的腕帶是可以互相通用的，若是你已擁有第三代手環，且想進一步地升級設備，那麼別把腕帶給丟了，可直接沿用舊腕帶。

雖然新一代的手環產品螢幕為彩色，不過在續航力方面也毋須太過擔憂；小米依然秉持著以往的高續航力設計；新手環擁有二十天的電池續航，充電一次最多可用三週。

另外，小米官方此次最強調的，就是小米手環4的「精準訓練監控」；因為小米手環4對比小米手環3僅有搭載三軸加速感應器，第四代產品還增添了三軸陀螺儀，可更精準地判斷使用者的運動方式，從而做為更精準的運動紀錄。以游泳為例，手環會自動辨識使用者目前的泳姿為自由式、仰式，或是蝶式等。

除此之外，小米手環4還增加了「音樂控制」的功能，讓使用者可以不用掏出手機就可以在手環上直接控制音量、換曲目等動作。

小米手環4預計於7/9上午十點起，在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子開賣，定價為865元。

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關鍵字：小米手環4,AMOLED,小米9T

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