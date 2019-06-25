小米9T現身　旗艦級三攝+彈出式前攝、售價9,999元

▲小米9T。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

小米今（25）日舉辦2019小米港台夏季新品發佈會，在今天的活動當中最引人注目的產品就是小米9T手機，此款手機最大的特點就是其搭載了類似小米9的旗艦級三攝相機，以及彈出式前攝鏡頭；台灣販售的版本為6GB RAM、128GB ROM，售價為9,999元。

小米9T手機採用高通S730處理器，電池電量為4,000mAh；小米9T還保留了3.5mm耳機孔，讓不想放棄有想耳機的用戶可以使用；另外，小米9T搭載了NFC功能，可支援悠遊卡等支付功能；小米9T也擁有第七代螢幕指紋解鎖功能，號稱擁有軟硬體雙重優化，讓指紋辨識率及識別幅度大幅提升。

此款手機機身正面配備6.39吋的AMOLED螢幕，支援第二代陽光屏、低亮度色彩灰階優化及256階護眼模式，並通過德國電氣工程師協會VDE低藍光護眼認證。

為了讓手機螢幕占比再提升，這次小米9T前置鏡頭首度採用彈出式前置相機，以利讓螢幕占比達91.9%，提供廣闊的視覺震撼，讓使用者在看電影，或是玩手遊時，都可以擁有更沈浸的影音體驗。

小米9T此次採用的是2,000萬畫素彈出式前置相機設計方式，號稱在0.8秒就可快速彈出鏡頭，且還擁有六種彈出音效；且為了保護前鏡頭，在手機感測到摔落時，將會自動收回鏡頭，以防手機摔落時讓前鏡頭受到損傷；而在鏡頭本身方面，小米9T還搭載了藍寶石玻璃鏡頭保護。

另外，小米9T最大的特色就是搭載了近似於小米9旗艦級三攝後鏡頭，分別是4,800萬像素主鏡頭、800萬長焦鏡頭及1,300萬超廣角鏡頭，124.8°超廣角攝影，可利用AI技術來校正畫面畸變，避免超廣角模式下的照片及人臉變形。

此次小米9T在台灣發售的版本為6GB RAM、128GB ROM，顏色提供了火焰紅、冰川藍，以及碳纖黑等三種選擇，售價為9,999元。此款手機將於7/1早上十點開始發售，消費者可於小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店選購；另外，在電信通路中，此次由遠傳電信於7月1日起獨家開賣。