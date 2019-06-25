2019小米港台夏季新品發佈會今登場　手機、手環、生活新品同步亮相

▲2019小米港台夏季新品發佈會。（圖／翻攝自小米台灣官方粉絲團）

記者邱倢芯／綜合報導

小米台灣將在今（25）日下午舉辦「2019小米港台夏季新品發佈會」，根據官方先前釋出的資料顯示，今日的活動將推出年度旗艦系列手機小米9T、小米手環4，以及智慧健康及生活新品同步亮相。

據了解，小米9T是小米9手機的新成員，另一個身份則是Redmi K20；其採用了高通S730處理器，搭載了18W快充、螢幕下指紋解鎖技術；且擁有2,000萬彈出式（升降式）自拍鏡頭，以及4,800萬超廣角三鏡頭。另外，小米9T還搭載NFC，號稱支援悠遊卡、各種Pay，讓你出門不用帶一堆卡片。

另外，在今年的小米港台夏季新品發佈會中，小米台灣也將帶來小米手環4；其搭載了2.5D玻璃彩色螢幕及支援小米語音助理「小愛同學」，不過螢幕部分從上一代的0.78吋黑白螢幕換成0.95吋、解析度為240x120的AMOLED彩色螢幕，提供多達77款不同的彩色主題。且售價一如往常地相當親民，小米手環4標準版售價169元人民幣（約新台幣777元），不過確切的台灣售價則是要等到今天下午才會有進一步的資訊。

而在生活新品方面，小米台灣將推出小米充電檯燈、小米體重計2等家電產品。