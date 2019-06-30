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小米9T官方拆解版出爐　「搏命演出」彈出式升降前鏡頭吸睛

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▲小米9T主打彈出式前鏡頭，以利更好的全螢幕遊戲體驗。（圖／資料照）（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米9T主打彈出式前鏡頭，以利更好的全螢幕遊戲體驗。（圖／資料照）

科技中心／台北報導

小米將在明（1）日開賣新機，在開賣前夕小米官方搶先推出拆解影片，從影片中看到小米首度採用0.8 秒彈出式升降前鏡頭等設計，相當吸睛，也強調如此的「搏命演出」只為強調新機性能，主打提供廣闊的視覺震撼，讓使用者在看電影，或是玩手遊時，都可以擁有更沈浸的體驗。

小米、vivo、realme三家手機廠不約而同地將在明天開賣新機，且三款新機售價皆不超過台幣萬元，且皆主打更好的遊戲體驗，希望用中低價位來搶進年輕消費者市場。

小米日前在台灣舉辦「2019 小米港台夏季新品發表會」，會中宣布推出「小米 9T」與「「小米手環4」等新品；其中，小米9T除了上述功能外，還包括AI 三鏡頭主相機，並且支援 3CA、NFC，並內建 Qualcomm Snapdragon 730。

小米9T搭載了近似於小米9旗艦級三攝後鏡頭，分別是4,800萬像素主鏡頭、800萬長焦鏡頭及1,300萬超廣角鏡頭，124.8°超廣角攝影，可利用AI技術來校正畫面畸變，避免超廣角模式下的照片及人臉變形。

小米9T台灣販售的版本為6GB RAM、128GB ROM，售價為9,999元。將於7/1早上十點開始發售，消費者可於小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店選購；另外，在電信通路中，此次由遠傳電信於7/1起獨家開賣。

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關鍵字：小米,手機

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